發哥飆起來…跌27％後聯發科（2454）直衝漲停…專家分析：跟Google「大四喜」利多有關？

投資人總是：樂觀的時候很樂觀，悲觀的時候很悲觀。沒辦法！這就是人性，不然怎麼會總是忍不住在股市裡追高殺低？最明顯的例子就是今天開盤沒多久，股價就鎖住漲停板的聯發科（2454）。

檢視人稱「發哥」的聯發科近兩個股的股價走勢，從9月中創下1545元的高點之後，就一路下跌到11月20日的最低點1130元，波段跌幅將近27％；同一時間的加權指數卻是擁有4.8％的漲幅，很清楚就可以看出發哥這兩個月的股價是多麼的弱勢！

跌多了自然得漲

然而，常看此專欄的讀者都知道文章裡常說的一句話：漲多了必跌、跌多了必漲（你要說成：漲多了就是最大的利空；跌多了就是最大的利多。也行！）所以今天發哥開盤沒多久就漲停板的第一個原因，就是之前跌太多、跌過頭了啦！

至於怎樣叫做跌多？漲多？這個難以回答的問題，有時候連股價的技術線型大師都難以推測的（不然台股加權指數怎麼會在1980年代末期的最高點12682點，跌到2485點都停不下來！）而是當時要有利多（或利空）的題材來配合。

Google題材有得瞧

舉例來說，最近全球股市最夯的焦點股不是剛公布財報絕佳的輝達、也不是高喊產能不夠、不夠、不夠（聽說魏董真的喊三次，代表真的訂單滿滿）的台積電，而是有著「大四喜」利多的Google：

一喜：剛推出的AI產品Gemini 3大受好評 二喜：巴菲特的波克夏公司大買Google股票 三喜：躋身市值4兆美元的公司 四喜：Meta下TCP AI晶片大單給Google

而聯發科正是Google研發AI晶片的合作夥伴，預估明年可貢獻10億美元的營收，也就是投資人最愛說的「Google概念股」，這正是今天發哥9：20不到，就早早關門漲停的第二個原因。

併購題材 外資誰開第一槍？

最後可能的第三個原因最驚人！從聯發科今天最後收盤時，還有3372張以漲停板價位1300元的高價，排隊等著要買的情形來看，這些必定是荷包滿滿的外資法人的強力買盤，合理推測是外資法人已經看出聯發科有被Google併購的可能性：

一方面Google得以藉重聯發科在IC設計的經驗及實力，加速Google在TPU晶片領域的研發之路，達到早一點追上輝達、博通的目標。

另一方面，Google還能把聯發科的手機晶片部門與旗下的AI人工智慧做快速、直接且完美的結合，拉高AI在終端產品的普及度。因此外資圈才會以漲停板搶先卡位、買進聯發科。

究竟真相為何？且讓我們等著看這些外資、法人買夠了聯發科之後，才會對外發表的最新發哥研究報告囉（因為外資做法一向如此啊）！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。