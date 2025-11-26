台積電早有天花板警訊？股添樂曝「緯穎、緯創、鴻海、廣達」目標估值算法

＊原文時間11月23日。

台股上週歷經連續下殺，市場情緒急凍。財經YouTuber股添樂表示，這波修正雖讓許多投資人帳面不美觀，但從估值角度來看，反而是「最期待看到的健康修正」。

台積電估值偏高早有跡象 回檔反讓未來空間變大

股添樂指出，台積電上次突破8倍淨值比是在2021年初，當時即為高點，而10月中再度逼近同樣位置，因此提醒投資人多加留意。

以EPS套用20～25倍本益比推算，台積電2025年合理區間約落在1280～1600元。十月股價逼近1500元時已不具太多甜蜜點，而近期回落至1400元以下，反而讓安全邊際提升。

股添樂直言，「投資最常被說成幹話──低買高賣，但從估值來看真的有道理。台積電買在1500和1300，就是完全不同世界。」

緯穎、緯創、鴻海、廣達──AI 四大供應鏈合理價同步揭露

針對老AI供應鏈四檔指標個股：緯穎（6669）、緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382），股添樂示範以EPS成長率、未來展望與合理區間推算其潛在空間。

以下為整理後的合理價與潛在漲幅：

股添樂強調，這些合理價並非買賣建議，而是根據未來獲利推估與成長率所作的計算結果；參數不同、估值也會差異。

他提醒：「AI是變動最快的產業之一，明年開始可能出現供需調整、毛利壓力、籌資潮等變數，都會影響合理價，必須持續追蹤」。

先搞懂公司本質才是真的投資

股添樂直言，許多散戶只看群組、爆料社團或網路情緒進出市場，卻連手中企業怎麼賺錢都不知道。他強調，如果投資人根本不知道公司是做什麼，就別說自己在投資，這只是在跟著別人的情緒跑。

他表示，理解企業的產品線、成長性與EPS能力，是做波段投資最核心的基礎，「與其看群組吵架，不如研究公司本質，才是真正能幫你賺錢的事」。

修正是禮物：估值回落、空間才會變大

股添樂提醒，股市修正時許多人只看到未實現虧損的「綠光一片」，但真正應該關注的是估值是否落回合理區間。他再次強調：

估值越高，風險越大 修正越深，空間越大 投資應看未來獲利，而非短線情緒

他認為，若AI供應鏈後續財報與需求持續強勁，這波修正可能反而會成為下一段行情的起點。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。