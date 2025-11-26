投信大買近120億元！三大法人續回補226億元 台股連兩日站穩季線

台股上週歷經連續下殺，市場情緒急凍。財經YouTuber股添樂表示，這波修正雖讓許多投資人帳面不美觀，但從估值角度來看，反而是「最期待看到的健康修正」。 台積電估值偏高早有跡象 回檔反讓未來空間變大 股添樂指出，台積電上次突破8倍淨值比是在2021年初，當時即為高點，而10月中再度逼近同樣位置，因此提醒投資人多加留意。

2025-11-26 15:25