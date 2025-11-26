投信大買近120億元！三大法人續回補226億元 台股連兩日站穩季線
台股26日受美國聯準會降息預期升溫，以及TPU與軍工商機等題材引爆相關族群多頭熱情，大盤一開盤即收復2萬7千關、並快速衝過10日線，尾盤電子三大權值台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）聯袂拉抬，使得大盤甩尾大漲497.37點、收在今日最高點27,409.54點，連兩日站穩季線之上，成交值同步放大至5,087.91億元。三大法人擴大回補226.7億元。
統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超124.23億元，投信買超119.5億元；自營商賣超（合計）17.03億元，其中自營商（自行買賣）買超28.66億元、自營商（避險）賣超45.68億元。
盤面上，無人機徵商說明會27日登場，引爆無人機多頭熱火，漲勢蔓延整個軍工概念族群，包括台船（2208）、漢翔（2634）、中光電（5371）、事欣科（4916）、寶一（8222）、雷虎（8033）、和成（1810）、晟田（4541）、亞航（2630）、邑錡（7402）、龍德造船（6753）、世紀*（5314）、攸泰科技（6928）等掛一排漲停作收。
此外，TPU題材重燃AI多頭熱情！聯發科（2454）快攻漲停1,300元鎖死，帶動矽光子族群隨之揚升，波若威（3163）更漲停收新天價276.5元，上詮（3363）、穎崴（6515）、眾達-KY（4977）、立碁（8111）等聯袂大漲。
觀察今日成交值超過百億元個股有12檔，由電子族群包辦，股價表現7漲5跌。依序為：台積電417.76億元，股價漲1.77%、收1,440元，盤中最高1,440元；南亞科（2408）226.12億元，股價跌4.88%、收136.5元，盤中最高145.5元；鴻海151.41億元，股價漲3.65%、收227元，盤中最高228元；聯發科151.27億元，股價漲9.7%、收1,300元，盤中最高1,300元；金像電（2368）140.93億元，股價漲2.69%、收610元，盤中最高614元；奇鋐（3017）110.24億元，股價漲5.32%、收1,385元，盤中最高1,390元；定穎投控（3715）108.32億元，股價跌0.42%、收118.5元，盤中最高126元；台光電（2383）106.95億元，股價漲1.38%、收1,470元，盤中最高1,535元；群聯（8299）106.16億元，股價跌7.73%、收1,015元，盤中最高1,115元；華邦電（2344）105.9億元，股價跌6.78%、收53.6元，盤中最高57.8元；創意（3443）103.83億元，股價跌0.23%、收2,170元，盤中最高2,185元；台達電103.08億元，股價漲3.85%、收945元，盤中最高950元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言