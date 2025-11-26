快訊

台股底氣足！12月、1月布局良機 第一金主動式 ETF 募集卡位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各月布局台股六個月後表現。(資料來源：Cmoney)
台股下半年指數一路猛攻，累計最大漲點逾6,000點，11月初創下28,554點新高，國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，11月股價最大修正逾2,100點，輝達（NVIDIA）財報及財測優於預期，美國新增就業與失業數據分歧，聯準會降息預期降低，造成股價高檔震盪。第一金投信指出，台股底氣足，每年的12月、1月正是機構投資人調整配置，年度資金換手的關鍵時刻，過去10年若在12月、1月進場台股，半年後的累積報酬分別達8.1%及9.6%，相較各月份表現佳，是投資人全新布局台股的好時機。

掌握跨年度資金換手行情，四家投信業者12月將全新募集台股主動型ETF！第一金投信是首家官股投信投入台股主動式ETF市場，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）將在12月15日至12月19日募集，每單位發行價格新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股成長爆發力，挑選強趨勢產業，集中火力投資強勢個股，把握台灣市值500大企業隱形冠軍，早一步納入投資組合。

CMoney統計過去十年各月份進場台股表現，半年累計報酬最佳的進場月份是12月、1月，這也反應跨年度資產配置換手時機，是台股相對較佳進場點。00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，11月份台股指數自高點大幅修正後重啟漲勢，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大良性消化獲利賣壓後，可望再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。

張正中表示，現階段台股持續受惠AI科技浪潮驅動的成長機會，美國為主的雲端服務大廠持續調高資本支出，加碼AI投資，預估成長態勢可望持續至2029年，輝達最新財報及展望，宣布多項AI生態系合作部署，同時導入AI商業合作及推理應用等，2026年整體台股主流AI獲利成長率上調至23%，台股受惠AI成長紅利才剛站在起步點。

張正中說明，台股多頭盤整之際，「選股不選市」是最佳投資策略，12月將募集的第一金台股趨勢優選主動式ETF，採取系統化主動選股策略，從台股市值前500大企業中，先篩選強趨勢產業，再挑選強勢個股，根據市場變化，動態管理，即時調整配置權重，第一大持股權重最高可達30%，採取集中火力投資策略，讓投資組合緊跟市場強勢動能。

台積電早有天花板警訊？股添樂曝「緯穎、緯創、鴻海、廣達」目標估值算法

台股上週歷經連續下殺，市場情緒急凍。財經YouTuber股添樂表示，這波修正雖讓許多投資人帳面不美觀，但從估值角度來看，反而是「最期待看到的健康修正」。 台積電估值偏高早有跡象 回檔反讓未來空間變大 股添樂指出，台積電上次突破8倍淨值比是在2021年初，當時即為高點，而10月中再度逼近同樣位置，因此提醒投資人多加留意。

台股26日受美國聯準會降息預期升溫，以及TPU與軍工商機等題材引爆相關族群多頭熱情，大盤一開盤即收復2萬7千關、並快速衝...

台股26日收盤上漲497.37點，終場以27,409點作收，成交量5,087.91億元；台積電（2330）收盤價1,44...

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1...

台股下半年指數一路猛攻，累計最大漲點逾6,000點，11月初創下28,554點新高，國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，1...

美國聯準會官員鴿派言論、提高市場降息預期，帶動美股主要指數恢復反彈，追蹤生技醫療板塊的NBI指數，25日創2025年以來...

