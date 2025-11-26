台股兩日急彈近800點重返2萬7！台積電、聯發科撐盤 記憶體殺聲隆隆

在美股四大指數齊揚、聯準會 12 月降息預期升溫帶動下，台股 26 日續強走高，盤中一度大漲近 500 點、攻上 27,409 點，指數兩日合計收復近 800 點，再度穩站 27,000點之上，盤面多頭主軸仍集中在半導體與 AI 相關族群。

半導體權值股方面，台積電（2330）在對前資深副總羅唯仁提告、質疑洩漏營業秘密給英特爾的消息持續發酵之際，股價並未受明顯拖累，盤中一路維持紅盤，終場約收在 1,440 元，較前一日小漲 1.77%，穩居台股市值與多頭指標地位。

另一焦點聯發科（2454）則在 Google TPU、自研 ASIC 題材加持下，再度被點名為雲端大廠合作夥伴，盤中亮燈漲停直到收盤，鎖在1,300 元，帶動 IC 設計族群人氣升溫。

不過，半導體族群內部走勢劇烈分化，記憶體股成為今日壓抑指數的主要來源。前一波在「DRAM、NAND 雙緊」與報價每周調漲題材下狂飆的南亞科（2408），昨爆出逾 2,600 萬元違約交割風波，今早盤雖一度彈上 145 元上方，隨後翻黑急殺至 130 元附近，終場收136.5元，跌幅4.88%。華邦電（2344）同步面臨獲利了結與資金撤出，股價由 57.8 元一路摜壓到53.6 元，單日回吐約 7%。

晶圓代工中，除了台積電穩健走強外，聯電（2303）股價維持在 45 元附近震盪，漲跌幅有限，呈現高位整理格局，市場觀望氣氛較濃。先進封裝與測試族群表現相對穩健，日月光投控（3711）受惠 AI 晶片先進封裝需求長線向上，股價盤中最高攻至 221.5 元，終場收 217.5 元，上漲 2.59%；記憶體封測龍頭力成（6239）則隨記憶體現貨報價高檔震盪，小漲 1.64%，終場收 154 .5元，反映市場仍看好其在 HBM 與高階儲存封測的中長期訂單能見度。

整體來看，今日台股半導體類股呈現「權值撐盤、記憶體殺聲隆隆」的強弱分歧格局：台積電與聯發科領軍的先進製程與 AI ASIC 主軸，持續吸引中長線資金卡位；先前漲多的記憶體族群則在違約交割與風險意識升溫下獲利回吐，加劇族群震盪。短線上，大盤指數在兩日急彈後與短期均線乖離再度放大，預料半導體個股將進入較明顯的良性輪動與體質區分格局，後續須留意記憶體修正是否擴散到其他次族群，以及台積電與 Google TPU、聯發科合作等 AI 新賽局，能否持續扮演撐盤主軸。