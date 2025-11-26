台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

台股26日收盤上漲497.37點，終場以27,409點作收，成交量5,087.91億元；台積電（2330）收盤價1,440元，上漲25元，漲幅1.77%。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、鴻海（2317）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、台達電（2308）、緯穎（6669）、欣興（3037）及精成科（6191）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、尖點（8021）、貿聯-KY（3665）、力積電（6770）、穩懋（3105）、富喬（1815）及川湖（2059）。

第一金投顧表示，台股指數跌破頸線，但融資並未減少，市場修正、整理、落底仍然需要時間；趁回檔下來，可以布局績優股，台股在 12 月中後將有波段年底行情可以期待。

績優股的電子股鴻海（2317）、國巨（2327）、群聯（8299）、華邦電（2344）、奇鋐（3017）這些等待止跌，止跌後將輪流反彈，完全扭轉短線空方的型態需要時間。傳產方面可持續看好製鞋與生技，位置低是最大優勢，包含美時（1795）、保瑞（6472）、來億-KY（6890）、志強-KY（6768）、鈺齊（9802）等。

目前除了生技股以外，低基期的績優股有機會補漲，包含鈊象（3293）、聚陽（1477）等。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議將是12月10日，目前市場等待降息，市場恐需整理到那個時候，宜多點耐心。在未來一段時間，AI 產業仍然是投資主旋律，相關個股如台積電、鴻海、日月光（3711）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、勤誠（8210）、台達電（2308）、定穎（6251）等可落底後操作。

權值股會率先反彈仍然看好台積電、鴻海、台達電等。鴻海未來仍有創新高的題材及波段的潛在空間，台達電更是受惠AI訂單，高階POWER將是未來的主要成長引擎。PCB 產業金像電（2368）、金居（8358）、定穎等展望樂觀，等待整理完畢。