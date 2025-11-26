8年投1.25兆國防預算 軍工股題材加持多檔漲停

國防部預計未來8年，共投入1兆2500億元經費，打造台灣之盾，帶動國內廠商無人機、無人船採購商機題材，軍工族群今天成為盤面焦點，股價全面點火，雷虎、漢翔、亞航、晟田、中光電等均亮燈漲停。

總統賴清德今天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入新台幣1兆2500億元經費，打造台灣之盾。

此外，引發產業關注的無人機採購計畫也加快腳步。消息指出，軍備局生產製造中心將在11月27日上午10時，在南港辦理徵商說明會，藉此作為機關編定採購計畫運用及參考依據，目標2026、2027兩年共採購4萬8750架5大款無人機，廣邀廠商在26日中午前回覆參加意願。

政策利多迅速反映在台股盤面，軍工族群今天全面點火，多檔個股在開盤後不久即鎖住漲停，包括雷虎、漢翔、亞航，長榮航太則在航太維修與軍工雙題材推動下上漲逾7%。

無人船也成為國防投資新戰場，無人船概念的台船、龍德造船今天股價也攻上漲停，分別達23.25元及131元。

台船已發表自研無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta），產品已達100%「去紅化」標準，1條產線平均7到10天可生產1台無人船，年產量估40台，可在國防、救援、離岸風電、執法等領域發揮功能。

軍工概念的零組件廠商，如晟田、事欣科、中光電、攸泰、邑錡等也全數亮燈漲停。