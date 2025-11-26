Gemini 3 獲好評 Google概念股、含「Alphabet」ETF 受青睞

Google推出最新AI模型Gemini 3一戰封神、廣受好評，其母公司Alphabet股價衝上318美元、市值強勢叩關4兆美元大關，重奪全球市值探花寶座。Google自研晶片TPU概念股包括聯發科（2454）26日亮燈漲停，台積電（2330）午盤前也站上十日線。

另一方面，美股受美國聯準會12月降息機率回升帶動， 24日四大指數齊揚，NASDAQ指數上漲約2.69%、費城半導體更有4.63%的漲幅，一掃前段時日的疲弱陰霾。

投信法人表示，Gemini 3帶動Alphabet股價上演慶祝行情，含「Alphabet」ETF也跟著發光。目前市場上逾20檔海外ETF持有Alphabet股票，而Alphabet含量最高的前10檔，持有比重分別有7%到11%不等，包括統一FANG+（00757）、凱基全球菁英55（00926）、國泰北美科技（00770），及復華S&P500成長（00924）持股比重皆達兩位數，其中凱基全球菁英55ETF在動盪11月表現亮眼，近一月含息報酬率也繳出逾2%的成績單。