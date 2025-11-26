快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股26日開高走高，衝上27,000點關卡， 站穩季線，證券分析師認為，台股呈現類股調整的走勢，在指數上空間可能不大，短線先看月線反壓，可能會在季線及月線間整理，在選股上，可以留意進入旺季的生技股、具有題材的無人機概念股、電子股則是看好IC設計、TPU概念股及CPO股。

台股上周五重挫跌落到季線之下，本周以來則是反彈向上收復5日線及季線，26日早盤以27,063.17點開出，衝破27,000點，指數一度拉升至27,349.73點，各類股上漲居多，電子股占大盤成交比重達74%，領軍大盤上衝，傳產股以航運、水泥、鋼鐵等漲幅領先，生技股也是強勢族群。

不過， 記憶體股卻是重挫跳水， 力積電盤中成交量最高，超過19萬張，股價下跌逾6%，華邦電（2344）盤中爆出逾16萬張的成交量， 股價下跌逾7%，南亞科（2408）成交量居第三名，盤中成交量逾13萬張， 跌幅超過6%。

不過， 聯發科（2454）衝上1,300元漲停，CPO股也是盤面上的亮點， 還有無人機股起飛帶動軍工股的漲勢，雷、漢翔（2634）、中光電（5371）、亞航（2630）、晟田（4541）、世紀*（5314）、攸泰科技（6928）、邑錡（7402）等都亮燈漲停。

資深證券分析師簡伯儀表示，大盤站穩季線，盤面上呈現類股輪動調整的走勢，在 指數上空間不大， 短線先看月線反壓，預估可能在季線及月線間整理，漲價題材仍在的記憶體股出現下跌， 主要是漲高，加上類股調整，若要布局先等國際記憶體大廠美光、海力士、三星、鎧俠等止穩再來找買點。

簡伯儀認為，大盤位居高檔位置，類股族群輪流調整， 操作上宜汰弱留強，可以留意進入旺季的生技股，尤其是新藥股；另外，無人機題材也值得留意， 軍工股可望有表現；電子股部分則可以鎖定IC設計及TPU概念股、CPO股等。

相關新聞

台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

台股26日收盤上漲497.37點，終場以27,409點作收，成交量5,087.91億元；台積電（2330）收盤價1,44...

台股上漲逾300點重返27K 台積電開高15元

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1...

台股站穩季線後可以買什麼？ 分析師點名看好這些族群

台股26日開高走高，衝上27,000點關卡， 站穩季線，證券分析師認為，台股呈現類股調整的走勢，在指數上空間可能不大，短...

台股站回10日均線！盤中最高上漲437點 法人：上方月線反壓待突破

美股四大指數25日全數收紅，台股26日開高走高，盤中最高上漲437點至27,349點，站回10日均線之上，台積電（233...

中國信託證券主辦德鴻科技 今起競價投標

由中國信託證券主辦德鴻科技股份有限公司（以下簡稱「德鴻科技」，股票代號6910）上櫃前現金增資發行新股案，此次採取競價拍...

AI 從話題熱潮走向實質成果進入變現時代 法人：逢低布局

野村投信指出，台股雖然短線震盪，但第4季至隔年元月仍是美股與台股表現最佳的時間，加上AI需求持續，台灣出口與企業獲利的中...

