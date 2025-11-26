快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

台股站回10日均線！盤中最高上漲437點 法人：上方月線反壓待突破

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數25日全數收紅，台股26日開高走高，盤中最高上漲437點至27,349點，站回10日均線之上，台積電（2330）盤中最高上漲20元至1,435元。盤面以航運、軍工、光通訊、ASIC等較有表現。

台新投顧指出，FOMC票委戴利表態支持12月降息，推升降息預期回升至八成以上，加上Google新AI模型驚艷市場，帶動相關電子股回神。短線來看，大盤回到季線附近後有低接買盤支撐，不過上方仍有月線反壓，加上昨日量縮至5,000億元之下，顯示追價意願相對謹慎。此外，隨著時序將進入12月份，外資耶誕長假鄰近，預料交投將逐漸轉淡，指數將在27,000點附近震盪轉趨橫盤，個別題材表現。操作方面，Google Gemini 3.0推出獲好評，帶動AI ASIC話題增溫，ASIC、銅箔基板、光通訊等族群持續受惠；另外，AI需求亦持續帶動先進製程供不應求，傳出台積電擬加碼三座2奈米廠投資，相關廠務、設備、特化等族群亦可留意。

台新投顧表示，ASIC晶片針對特定任務設計和優化，提供更高能效比且長期量產成本較GPU低，可讓CSP降低對輝達的依賴。此外，進入到AI推論時代，專為特定AI任務設計的ASIC，更能精準匹配推論時代所需的應用場景，突顯ASIC的客製化優勢，創意（3443）、M31（6643）、力旺（3529）、智原（3035）等可留意。

ASIC AI

延伸閱讀

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

五檔主動式台股 ETF 受益人全創高 群益 00982A 周增1.5萬奪人氣王

台股原型ETF巨頭近一月版圖變化…統一00981A人氣、規模增幅雙冠王

台股反彈 打下第一隻腳…法人看好大盤有望在季線打底

相關新聞

台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

台股26日收盤上漲497.37點，終場以27,409點作收，成交量5,087.91億元；台積電（2330）收盤價1,44...

台股上漲逾300點重返27K 台積電開高15元

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1...

台股站穩季線後可以買什麼？ 分析師點名看好這些族群

台股26日開高走高，衝上27,000點關卡， 站穩季線，證券分析師認為，台股呈現類股調整的走勢，在指數上空間可能不大，短...

台股站回10日均線！盤中最高上漲437點 法人：上方月線反壓待突破

美股四大指數25日全數收紅，台股26日開高走高，盤中最高上漲437點至27,349點，站回10日均線之上，台積電（233...

中國信託證券主辦德鴻科技 今起競價投標

由中國信託證券主辦德鴻科技股份有限公司（以下簡稱「德鴻科技」，股票代號6910）上櫃前現金增資發行新股案，此次採取競價拍...

AI 從話題熱潮走向實質成果進入變現時代 法人：逢低布局

野村投信指出，台股雖然短線震盪，但第4季至隔年元月仍是美股與台股表現最佳的時間，加上AI需求持續，台灣出口與企業獲利的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。