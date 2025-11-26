台股站回10日均線！盤中最高上漲437點 法人：上方月線反壓待突破

美股四大指數25日全數收紅，台股26日開高走高，盤中最高上漲437點至27,349點，站回10日均線之上，台積電（2330）盤中最高上漲20元至1,435元。盤面以航運、軍工、光通訊、ASIC等較有表現。

台新投顧指出，FOMC票委戴利表態支持12月降息，推升降息預期回升至八成以上，加上Google新AI模型驚艷市場，帶動相關電子股回神。短線來看，大盤回到季線附近後有低接買盤支撐，不過上方仍有月線反壓，加上昨日量縮至5,000億元之下，顯示追價意願相對謹慎。此外，隨著時序將進入12月份，外資耶誕長假鄰近，預料交投將逐漸轉淡，指數將在27,000點附近震盪轉趨橫盤，個別題材表現。操作方面，Google Gemini 3.0推出獲好評，帶動AI ASIC話題增溫，ASIC、銅箔基板、光通訊等族群持續受惠；另外，AI需求亦持續帶動先進製程供不應求，傳出台積電擬加碼三座2奈米廠投資，相關廠務、設備、特化等族群亦可留意。

台新投顧表示，ASIC晶片針對特定任務設計和優化，提供更高能效比且長期量產成本較GPU低，可讓CSP降低對輝達的依賴。此外，進入到AI推論時代，專為特定AI任務設計的ASIC，更能精準匹配推論時代所需的應用場景，突顯ASIC的客製化優勢，創意（3443）、M31（6643）、力旺（3529）、智原（3035）等可留意。