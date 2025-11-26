台股盤中漲逾400點 聯發科漲停軍工股齊飛

快訊

中央社／ 台北26日電

市場對聯準會12月降息預期再度升高，美股收紅，台股今天開高走高，盤中上漲逾400點，台積電上漲15元至1430元，鴻海、台達電勁揚3%，聯發科亮燈漲停達1300元，軍工股成盤面焦點，雷虎、漢翔、亞航等也齊飛攻漲停。

美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的市場預期再度升高，帶動美股4大指數25日收盤齊揚，延續前一日漲勢。

台股今天以27063.17點開高，盤中漲至27349點附近，勁揚約437點，站上27000點與10日線關卡。

截至11時50分，台股加權指數上漲364.58點，達27276.75點，漲幅約1.35%，電子股漲1.51%，金融股漲0.55%，櫃買指數漲0.88%。

台積電宣布對前資深副總經理羅唯仁提出訴訟，質疑羅唯仁洩漏營業秘密給英特爾（Intel），台積電今天盤中仍上漲15元至1430元，漲幅約1%；鴻海、台達電勁揚逾3%，權值股強漲。

美國科技新聞網站The Information報導，Meta正與Google洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，輝達股價挫跌約2.5%。

TPU台灣供應鏈成為盤面焦點，晶片代工台積電之外，合作開發的聯發科，供應伺服器載板的欣興、高階銅箔基板（CCL）材料台光電、PCB大廠金像電等股價雀躍，聯發科更罕見亮燈漲停，站上1300元。

總統賴清德投書「華盛頓郵報」，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力。

軍工股一片紅通通，多檔個股亮燈漲停，包括雷虎、漢翔、晟田、龍德造船、亞航、事欣科、中光電、攸泰、邑錡、台船、寶一等；中信造船漲9%，長榮航太漲逾7%。

