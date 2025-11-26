中國信託證券主辦德鴻科技 今起競價投標

快訊

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

由中國信託證券主辦德鴻科技股份有限公司（以下簡稱「德鴻科技」，股票代號6910）上櫃前現金增資發行新股案，此次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有2,443張，競價拍賣底價每股為26.05元，26日起開始投標，拍賣期間為11月26日至11月28日，12月2日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購計有660張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.19倍，則以31元為承銷價格上限，12月1日開放公開申購。

德鴻科技成立於1992 年，主要業務係專注在企業客戶體驗領域，以自有產品搭配全球客戶體驗領先廠商 Genesys，提供企業全方位的客戶體驗解決方案，並透過Voice AI 語音智能技術及雲端應用二大核心科技，協助企業數位轉型，有效降低營運管理成本。德鴻科技2025年累計至第三季度營收2.77億元，與去年同期比較成長32%，EPS為1.62元較去年同期成長308%，營收及獲利顯著成長主係為國內三大航空公司及電信龍頭業者等專案陸續交付。

展望未來，訂閱制服務及維護費等持續性收入，已超過德鴻營收50%，在專案持續堆疊下，預期將成為公司獲利的穩定支柱，另德鴻複製三大航空業者客服系統平台上雲的成功經驗，成功將業務拓展至租賃、零售及遊戲業者；而金管會於2024年公布金融業新版委外管理辦法，金融業上雲已成為未來趨勢，德鴻目前正由概念驗證(POC)轉至小規模試驗中。若試驗成功，將憑藉先行者優勢，站穩客服系統平台上雲的藍海市場，上述項目在未來都將持續挹注德鴻營收及獲利成長動能。

