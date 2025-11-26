美失業率衝擊降息預期 三大債市仍吸金、投資級與新興債成資金避風港

受到美國失業率上升加上降息前景不明，債市面臨震盪。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年11月14日至11月19日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債淨流入金額59.5億美元；非投資等級債基金淨流入增溫至12.4億美元；新興市場債淨流入擴大至14.7美元。

針對近期債市，安聯投信表示，美國9月失業率升至近四年最高，加上通膨壓力浮現，年底聯準會降息前景仍不明，致使美國公債殖利率小幅走低，債市多數下跌；美國9月非農就業成長超預期，但失業率升至近四年高點，凸顯勞動力市場脆弱性。新增就業集中在醫療健保、娛樂及酒店業。製造業、企業服務等其它領域出現就業崗位流失。

安聯投信表示，近期投資級債表現大致持平，資金淨流入維持穩健；另一方面，市場對降息預期下降，但股市下跌帶動風險趨避氣氛增溫，致使美國10年期公債殖利率整週仍走低3個基準點，收在4.08%。非投資等級債部分，在科技股高評價與AI前景與評價面雜音，美國非投資級債走勢則是持續回軟。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國第三季經濟成長在穩健消費支出與強勁企業投資帶動下超越預期。失業率與通膨率雖上升，但幅度有限；潛在成長順風包括資本支出增加、供應鏈回流、監管鬆綁、及信貸擴張等；重點關注失業率及通膨，若大幅攀升，則可能提高經濟放緩風險。

展望後市，謝佳伶表示，在可轉債市場部分，主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求與中小型企業對股價上漲潛力樂觀看法。除分散化優勢外，新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力條件與良好的風險報酬比。

在非投資等級部分，謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的報酬率，債券價格折價與較高票息有望提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。