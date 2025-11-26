AI 從話題熱潮走向實質成果進入變現時代 法人：逢低布局

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信指出，台股雖然短線震盪，但第4季至隔年元月仍是美股與台股表現最佳的時間，加上AI需求持續，台灣出口與企業獲利的中長期趨勢並未改變。短線回檔反而提供投資人布局契機，拉回可定期定額布局台股主動式ETF，著眼中長線AI利基。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，輝達公布2026財年第3季財報，營收年增率達62.5%，再創歷史新高，並預估第4季營收將達650億美元，顯示AI需求未因市場雜音降溫，高速成長動能仍在延續。

不過，市場回檔壓力加大，導致「好公司與壞公司一同被賣出」的現象，小型科技股因缺乏穩定獲利模式，修正幅度更深。資金則開始回流至PCB、CCL、高速運算及連接器族群，TPCA最新統計顯示，2024至2025年PCB產值年增率可望超過8%，AI高效能需求是主要推力。

同時，鴻海（2317）宣布與OpenAI合作，在美國打造下一代AI基礎設施，涵蓋機櫃、線纜、冷卻及電力整合，並計劃在台灣建置自主GB300 AI超級計算中心，進一步強化在地AI實驗能力，凸顯台廠在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

美國五大科技巨頭陸續公布季報，儘管Meta因所得稅準備金影響導致獲利短期承壓，但整體而言，五巨頭調整後營收與EPS皆優於市場預期，並在雲端與AI業務方面繳出雙位數成長，顯示AI從話題熱潮走向實質成果進入「變現時代」，加上企業對AI需求持續升溫，此外，五巨頭再次上修今明兩年AI資本支出展望，整體AI發展依然正向。

巴菲特最新買進Google，該公司第3季財報表現強勁，Gemini 3.0推出後，相關TPU設計來自Broadcom，並採用台積電（2330）CoWoS先進封裝，帶動相關供應鏈股價上漲，進一步印證市場對AI投資的信心。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，近期台股高檔震盪主要是消化前段漲幅，科技股高估值或許導致短期技術性修正，但獲利趨勢與基本面表現仍是決定股價的關鍵。對於長期投資人而言，短期市場震盪，可將此視為調整持股與分批布局的契機，優先鎖定體質佳、能將AI題材轉化為實際營收與獲利的企業，以較低成本買進優質公司的機會，投資人可依據己身風險承受度，不妨透過台股主動式ETF單筆分批或定期定額進行中長期布局。

