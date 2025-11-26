華南永昌證券再傳捷報 資安、債券、永續三箭齊發

面對市場動盪，華南永昌證券穩步前行，11月25日BSI國際標準管理年會上獲頒數位信任精銳獎，彰顯資安與數位信任實力；同時在債券市場量能萎縮之際，逆勢成長，10月更挺進市場第三名；此外，連兩年獲TCSA台灣企業永續獎肯定，2025年更奪下永續報告獎銀級，展現落實永續發展的全面成果。

數位信任精銳獎由國際標準制定權威英國標準協會（BSI）頒發，表彰在個資保護與資訊安全投入卓著的組織。華南永昌證券全面依循國際標準，強化個資保護制度，確保客戶資料在蒐集、使用、保存到刪除，都享有最高規格的保護，並已取得BS 10012：2017個人資料保護管理機制（PIMS）驗證，讓客戶使用金融服務更安心。

在守護客戶權益的同時，核心業務亦展現韌性。債券市場近年受全球貨幣政策緊縮、利率反彈影響，造市商交易意願低落、次級市場量能萎縮，但華南永昌證券的債券成交量能與市場排名反而逆勢成長，今年10月份升至市場第三名，其關鍵在於債券部門精準掌握不同客群的投資想法，積極撮合買賣雙方、交易成功率提升，並以客製化服務，滿足客戶需求。

在債券初級承銷上則是發揮金控綜效，與華南銀行合作，拓展企業發債商機，同步掌握投資人需求，今年更擔任多家知名企業債券籌資案的主辦承銷商，其中包含三檔綠色債券，響應永續金融趨勢，協助企業以更具責任的方式發展資本市場。

不只是承銷綠色債券，華南永昌證券全面落實永續理念，連兩年獲台灣永續能源研究基金會「TCSA台灣企業永續獎」肯定，今年更榮獲「永續報告獎（金融及保險類）－銀級」殊榮。公司承諾加入科學基礎減碳目標倡議（SBTi），設定減碳目標，並承諾2030年前停止新增燃煤及非常規油氣行業業務、2040年全面終結，以金融影響力推動產業低碳轉型。另一方面，與內政部警政署刑事警察局簽署防詐合作意向書（MOU），守護客戶資產安全。

展望未來，華南永昌證券將持續深化普惠與永續金融，實踐客戶、企業與社會的共融共好。