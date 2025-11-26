富蘭克林投顧：以「企業主觀點」掌握日本結構性投資機會

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓日本基金基金績效（資料來源︰理柏資訊）
即使過去日本長期處於通縮與停滯狀態，但因賣方研究覆蓋率極低、日本國內缺乏強大的基本面分析文化，以及外資參與度偏低等因素，讓日本成為非常能產生Alpha(超額報酬率)的市場，而在過去三年時間，日本經濟與企業進入了重大的制度變革階段，包含可持續的通膨回歸與公司治理改革，這些變革更進一步為日本市場帶來新的Alpha投資機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，日本的主要制度變革，一是可持續的通膨回歸，二是公司治理改革。通膨回歸意味國內經濟開始對企業獲利做出貢獻，帶來許多新的價格錯置機會，特別是以國內市場為主的公司。

公司治理改革部分，日本企業過去對股東權益並不重視，利潤率與股東權益報酬率明顯低於全球同業，資產負債表上現金過多，經營效率不佳。因此，富蘭克林坦伯頓日本基金經理團隊與公司高層直接進行對話，協助他們改善營運模式、提升股東價值，這也是與其他專業投資人最大的不同。

團隊秉持的「企業主觀點」與主流基本面投資最大的不同在於，不只是買股票，而更像是買下一家公司並成為長期的事業夥伴，主動與公司管理層溝通，協助他們提升對所有利害關係人的價值，包括顧客、員工與股東。

傳統主動型投資人多半只專注於財務分析與評價模型，而富蘭克林坦伯頓日本基金經理團隊則把自己視為企業的長期合作夥伴，積極參與公司治理，協助企業提升對所有利害關係人的價值，此即所謂「企業主觀點」(business owner approach)。

日本市場現階段正歷經前所未有的轉型，零售、工業設備、銀行房地產等以國內為導向的產業，將受益於日本經濟於長期通縮後的正常化與國內資本支出上升週期，而全球對於AI發展相關的半導體資本設備與電力基礎設施，以及航太國防等領域的需求也都明顯增溫，為日本的工業與科技領導企業帶來世代難逢的機會，富蘭克林坦伯頓日本基金致力於把握市場中各種價格錯置的投資機會，基金的策略與投資組合已做好準備能在日本制度轉型的過程中持續為投資人創造價值。

富蘭克林坦伯頓日本基金各期間績效均相當優異，目前配置著重於包含消費、工業、金融、科技通訊四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，以企業主觀點透過四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。

