買盤炸裂！「小台積」0052分割後恢復交易首日、市場秒衝

台股26日早盤大漲 427 點、重返 27,000 點，而市場最矚目的焦點莫過於富邦科技ETF（0052）分割後首日恢復交易。受惠於「一拆七」讓價格瞬間轉變為小資族甜蜜價，加上科技股熱潮不斷，0052一開盤買盤便狂湧，短短半小時成交量突破10萬張，聲勢甚至優於先前台股ETF分割首日盛況，衝出新一波ETF 熱潮。

這次分割讓0052單位價格一口氣降至一張不到四萬元，讓年輕投資人與上班族定期定額族群不用存錢即可直接投資。

而 0052最強的亮點，就是台積電（2330）占比高達69.85%（截至10月31日），是全市場台積電占比最高的ETF，科技含金量遠勝一般大型ETF，吸引想直接卡位台積電＋AI供應鏈雙成長的新世代買盤，市場熱度自然更集中。

0052聚焦台灣最強科技龍頭，從先進製程、IC設計、AI 晶片、伺服器到光通訊、散熱、HPC關鍵零組件都有涵蓋。這次分割後價格更親民，更能讓投資人用更輕鬆的方式參與 AI 超級循環的長線成長。

市場普遍預期2026年將是AI硬體全面放量年，台灣供應鏈勢必受惠。也因如此，0052今日買盤狂湧的場景，被不少市場人士形容為：比先前台股ETF分割更猛、更全面、更年輕化。

整體來看，0052分割後首日不僅成交量爆量，還引爆新一波AI科技投資熱潮，人氣與買氣雙雙噴出，建議投資人可透過定期定額或分批布局，長線參與AI與台灣科技供應鏈的爆發力。