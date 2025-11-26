外資調高信驊目標價 漲幅近7%
信驊（5274）25日股價創新高拉回後，26日再度強攻挑戰高點，因美系大行上修齊2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至101/155/190元，給予2026年24xPE評價，同步升目標。
信驊昨日創下6840元高價後，拉回以6,330元作收；今日則開高走高，早盤走揚到6,770元，漲幅接近7%。
美系大行觀察AST2600 與 AST2700 將在明年成為強勢產品，其後則是 BIC。Rubin GPU 仍將採用 AST2600；Venice、Santa Barbara、Trainium 3、Helios racks 則可能會使用 AST2700，預期明年AST2700滲透率會超過 15%。最終預期BMC 的TAM 到 2030 年將達 4,650 萬顆。
FB留言