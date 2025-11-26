外資調高信驊目標價 漲幅近7%

今天的 ABF 三雄股價表現偏弱，南電（8046）跌至251元、景碩（3189）回落到134.5元、欣興（3037）收在160.5元，整個族群同步重挫超過5%，股價往季線靠攏，市場情緒也跟著轉冷。然而，股價的短期波動並不足以影響 ABF 產業的長期趨勢，因為ABF正成為AI晶片發展不可或缺的角色！ 更重要的是，即便今日族群疲弱，欣興對未來十年的展望依然保持高度信心，法人更紛紛給予正面評價，原因就在於ABF承接AI算力浪潮所帶來的結構性擴張。當AI晶片的規格、層數與封裝要求持續提升，承載這些運算核心的ABF載板，也勢必持續成長。

2025-11-26 09:42