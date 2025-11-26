低波動下的高效成長法 專家揭密00878 + 00881組合優勢

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣科技(00881)報酬表現(資料來源：投信投顧公會)
台股ETF2025年在台積電（2330）、鴻海（2317）等成長股領軍下，高股息ETF雖然表現相對弱勢，然觀察今年ETF流入情形，高股息受益人第一大的國泰永續高股息（00878），今年以來規模仍逆勢成長逾新台幣600多億元，顯見市場對於高股息ETF的需求仍在。

國泰投信建議投資配置中，可考慮將具備ESG投資的高股息ETF 00878，與專注科技成長的國泰台灣科技（00881）同時納入投資組合，兼顧高股息的防禦性與AI產業的成長動能，在電子、金融與電信等產業輪動下，發揮資產配置效果，不僅追求息收，更能掌握未來科技紅利。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，為卡位2026市場主流，近期有多檔聚焦AI或台灣科技的ETF即將募集或掛牌，顯示AI成長趨勢不變下，科技股仍是市場焦點。值得注意的是，老牌科技市值型ETF00881自2020年12月底掛牌，歷經生成式AI爆發期，累積近5年實績，展現長期投資價值，可供市場檢視過往績效，未來在股價成長或息收可望更具表現。00881更在今年10月拉升台積電比重，受益人數持續增加，已成為台灣人投資AI的主流選擇之一。

根據投信投顧公會資料，截至10月底，00881的近一、二、三年報酬分別是38.59%、126.58%及209.93%，且9月其台日跨境連結ETF「iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index」已在東京證交所正式掛牌，基金規模及流動性持續提升。00878加00881的「雙主流策略」，有助追求現金流的投資人，同時捕捉台灣AI科技供應鏈的強勁動能。

00881經理人蘇鼎宇表示，「護國神山」台積電今年截至10月底的含息報酬約41.3%，00881不僅持有台積電，在持有的30檔成分股中，更有高達15檔的成分股今年表現超越台積電，帶動整體基金表現，在AI大趨勢加持下，台股盤勢還可望再創新局，台股近日震盪若進入超跌區間，不失為投資人進場的時機點。

00878經理人江宇騰說明，展望2026年，市場預估多頭格局仍將持續，但隨股市位階來到相對高檔，震盪幅度可能加劇，此時高股息ETF因Beta值較低，代表波動性低於大盤，成為投資人布局的優先選擇。此外，台灣企業營運表現持續亮眼，預期今年整體EPS維持成長態勢，企業整體配息金額也有望隨之增加。

00878成分股當中，AI+Apple供應鏈占比達5成，等同於幫基金配置成長引擎，另有大型金融龍頭股，如上周法說會報喜的中信金（2891）、昨接棒舉辦法說會的富邦金（2881），股價皆有上漲趨勢，適合作為核心防禦型資產，降低資產整體波動性，再搭配成長動能更佳的科技型ETF如00881，有助於同時達成分散風險及優化長期投資效率的兩大理財目標。

