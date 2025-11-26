無人機徵商說明會前概念股先起飛 帶動軍工股漲勢 這幾檔衝漲停

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國防部將舉行無人機徵商說明會，總統賴清德總統投書華郵，宣布將提400億美元追加國防預算、注資對美軍購，消息激勵軍工股26日的表現，尤其是無人機概念股先起飛，雷虎（8033）、中光電（5371）、亞航（2630）、攸泰科技（6928）同步飆上漲停，另外，龍德造船（6753）也亮燈。

台股26日持續反彈攻勢，軍工股更是在題材的激勵下成為盤面上的亮點，尤其是無人機概念的的漲勢更加搶眼， 除了早盤亮燈漲停的雷虎、中光電、亞航、攸泰科技之外，漢翔（2634）漲幅逾7%，邑錡（7402）盤中大漲逾8%，晟田（4541）漲幅也超過半根停板。

無人機大起飛，軍工股表現亮眼，龍德造船衝漲停，台船（2208）大漲逾7%，事欣科（4916）、虎門科技（6791）盤中漲幅逾6%， 千附精密（6829）、長榮航太（2645）、寶一（8222）等盤中也上漲逾4%。

國防部將在27日舉行的無人機徵商說明會，將採取高規格管制、全程收繳手機、不得攜帶電子設備入場，形同正規軍火採購程序，顯示國防部將其列為年度指標大案。

依據公開資料，本次徵求的五型無人機全數要求在台生產或組裝，並全面排除中國製零組件及陸資背景廠商，確保供應鏈純度，形同建立軍規級「台灣無人機國家隊」標準；在這場軍規化競標中，多家台廠為外界推測最可能受惠的核心軍工供應鏈，包括漢翔、雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太（8495）等。

總統賴清德在華盛頓郵報投書，於美國時間25日刊出，他表示，台灣致力於維護印太地區的安全，儘管中國屢屢在台灣周遭進行軍事侵擾，台灣依然保持堅定立場，為確實履行承諾，正大幅提高台灣的國防預算，預定國防支出到明年將達到國內生產毛額（GDP）的 3.3%，並承諾在2030年前提高到5%，將是台灣現代史上最大規模、最持續的軍事投資。

賴清德指出，「我的政府將提出一項具有歷史意義的400億美元追加國防預算，展現我們捍衛台灣民主的決心。」；他說：「這項具有里程碑意義的方案，不僅將為我們從美國取得大量新的軍事採購提供資金，也將大幅強化台灣的不對稱作戰能力。」

無人機 中光電

相關新聞

欣興、南電、景碩股價起起落落？專家看好「成長週期展開」：AI晶片需求大

今天的 ABF 三雄股價表現偏弱，南電（8046）跌至251元、景碩（3189）回落到134.5元、欣興（3037）收在160.5元，整個族群同步重挫超過5%，股價往季線靠攏，市場情緒也跟著轉冷。然而，股價的短期波動並不足以影響 ABF 產業的長期趨勢，因為ABF正成為AI晶片發展不可或缺的角色！ 更重要的是，即便今日族群疲弱，欣興對未來十年的展望依然保持高度信心，法人更紛紛給予正面評價，原因就在於ABF承接AI算力浪潮所帶來的結構性擴張。當AI晶片的規格、層數與封裝要求持續提升，承載這些運算核心的ABF載板，也勢必持續成長。

台股上漲逾300點重返27K 台積電開高15元

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1...

GoogleTPU超車輝達GPU衝擊供應鏈？ 狄驤喊「根本不用擔心」：共同受惠

最近不少投資人擔心，Google Gemini3太強大，除了會排擠其他 AI模型，未來 Google自家 TPU需求可能飆升，並讓 Nvidia GPU需求下降，衝擊相關供應鏈。 例如，有消息稱 Meta考慮花費數十億美元購買 Google的 TPU，讓 Google股價進一步走高。 不過，我認為不用太擔心，我們可以回頭看看今年 2月的 DeepSeek風暴，也就是中國推出一款透過少量硬體資源開發的 AI模型，部分能力卻跟當時頂尖的 AI模型差不多，該狀況讓市場擔憂 AI晶片需求下降，所以那時最熱門的族群從硬體變成了軟體企業。

AI 從話題熱潮走向實質成果進入變現時代 法人：逢低布局

野村投信指出，台股雖然短線震盪，但第4季至隔年元月仍是美股與台股表現最佳的時間，加上AI需求持續，台灣出口與企業獲利的中...

買盤炸裂！「小台積」0052分割後恢復交易首日、市場秒衝

台股26日早盤大漲 427 點、重返 27,000 點，而市場最矚目的焦點莫過於富邦科技ETF（0052）分割後首日恢復...

