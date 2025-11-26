無人機徵商說明會前概念股先起飛 帶動軍工股漲勢 這幾檔衝漲停

國防部將舉行無人機徵商說明會，總統賴清德總統投書華郵，宣布將提400億美元追加國防預算、注資對美軍購，消息激勵軍工股26日的表現，尤其是無人機概念股先起飛，雷虎（8033）、中光電（5371）、亞航（2630）、攸泰科技（6928）同步飆上漲停，另外，龍德造船（6753）也亮燈。

台股26日持續反彈攻勢，軍工股更是在題材的激勵下成為盤面上的亮點，尤其是無人機概念的的漲勢更加搶眼， 除了早盤亮燈漲停的雷虎、中光電、亞航、攸泰科技之外，漢翔（2634）漲幅逾7%，邑錡（7402）盤中大漲逾8%，晟田（4541）漲幅也超過半根停板。

無人機大起飛，軍工股表現亮眼，龍德造船衝漲停，台船（2208）大漲逾7%，事欣科（4916）、虎門科技（6791）盤中漲幅逾6%， 千附精密（6829）、長榮航太（2645）、寶一（8222）等盤中也上漲逾4%。

國防部將在27日舉行的無人機徵商說明會，將採取高規格管制、全程收繳手機、不得攜帶電子設備入場，形同正規軍火採購程序，顯示國防部將其列為年度指標大案。

依據公開資料，本次徵求的五型無人機全數要求在台生產或組裝，並全面排除中國製零組件及陸資背景廠商，確保供應鏈純度，形同建立軍規級「台灣無人機國家隊」標準；在這場軍規化競標中，多家台廠為外界推測最可能受惠的核心軍工供應鏈，包括漢翔、雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太（8495）等。

總統賴清德在華盛頓郵報投書，於美國時間25日刊出，他表示，台灣致力於維護印太地區的安全，儘管中國屢屢在台灣周遭進行軍事侵擾，台灣依然保持堅定立場，為確實履行承諾，正大幅提高台灣的國防預算，預定國防支出到明年將達到國內生產毛額（GDP）的 3.3%，並承諾在2030年前提高到5%，將是台灣現代史上最大規模、最持續的軍事投資。

賴清德指出，「我的政府將提出一項具有歷史意義的400億美元追加國防預算，展現我們捍衛台灣民主的決心。」；他說：「這項具有里程碑意義的方案，不僅將為我們從美國取得大量新的軍事採購提供資金，也將大幅強化台灣的不對稱作戰能力。」