日本經濟雜音多 景順投信：日股仍具吸引力

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，日本公債殖利率持續走升，主要原因在於市場預期高市政府推出的經濟刺激規模可能超過預期，且資金來源可能透過舉債籌資。此舉進一步加深外界對日本政府財政長期健全程度的疑慮，並引發投資人對未來債務負擔與利率走勢的擔憂。

另一關鍵因素是日本公債市場供需結構的變化，提高殖利率上漲的風險。日本央行已於2024年3月正式取消殖利率曲線控制（YCC）框架。過去YCC作為日債主要買方，對穩定長期利率發揮重要作用，然而，隨著該政策退場，市場波動性顯著增加，投資人對利率走勢的不確定性也進一步升高。

日本央行於2024年8月啟動量化緊縮，減少日債持有量，國內銀行買盤明顯降溫，使債市對外資依賴度提高。然而，外資對財政紀律風險更為敏感。若長期利率持續攀升，日本央行可能擴大購債操作，甚至提前結束量化緊縮計畫。

自高市早苗當選以來，日圓持續走弱，反映兩大因素：一是市場預期新政府將對貨幣緊縮採取謹慎態度；二是大規模刺激計畫引發財政惡化疑慮。

政府對日圓疲軟同樣感到擔憂，若美元兌日圓匯率逼近160，可能啟動外匯干預。不過，隨著刺激方案規模與細節逐漸明朗，日圓跌勢預料將趨於穩定。

日圓持續走弱，加上市場預期大規模經濟刺激，為日本央行年底升息提供有力支撐。雖然日本第3季GDP年化萎縮1.8%，為2024年第1季以來首次下滑，但主要受出口暫時疲軟影響，國內需求仍展現韌性，受惠於薪資成長與家庭信心改善。

市場預期，在刺激措施與通膨趨緩的背景下，日本經濟第四季可望重返正成長。日本央行將在12月18至19日會議宣布升息機率也顯著提高。

趙耀庭認為，日圓目前被嚴重低估，預料在日本央行會議前仍有走強空間。儘管近期日債因賣壓而缺乏吸引力，但日本股市受惠於合理評價與日本經濟再現通膨題材，明（2026）年投資故事仍具吸引力，將成為市場關注焦點。