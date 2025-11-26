外資點名弘塑 開高走揚逾4.5%突破季線反壓

最近不少投資人擔心，Google Gemini3太強大，除了會排擠其他 AI模型，未來 Google自家 TPU需求可能飆升，並讓 Nvidia GPU需求下降，衝擊相關供應鏈。 例如，有消息稱 Meta考慮花費數十億美元購買 Google的 TPU，讓 Google股價進一步走高。 不過，我認為不用太擔心，我們可以回頭看看今年 2月的 DeepSeek風暴，也就是中國推出一款透過少量硬體資源開發的 AI模型，部分能力卻跟當時頂尖的 AI模型差不多，該狀況讓市場擔憂 AI晶片需求下降，所以那時最熱門的族群從硬體變成了軟體企業。

2025-11-26 08:37