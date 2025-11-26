外資點名弘塑 開高走揚逾4.5%突破季線反壓
弘塑（3131） 26日開高至1,480元並走揚到1,525元，漲幅超過4.5%，一度突破季線反壓，主要受到美系券商重申正向帶來的激勵買盤。
美系券商表示，第3季因急單造成需提高委外，導致毛利率下滑，所幸二期工廠2026年第1季開始導入，委外比例下滑，預期明年產能較今年翻倍，預期明年營收成長17.6%，毛利率改善至42.4%。
另外，SoIC / FOPLP 將成為下一波成長動能，尤其FOPLP wet clean 設備正搬入其中一家 310×310mm 的客戶，而另一家 310×310mm 客戶則計劃在明年第2季搬入R&D產線。還有個510×510mm 客戶明年也會大量提前拉貨（significant pull-ins）。觀察弘塑的wet clean設備在FOPLP毛利率高於 CoWoS, ASP至少溢價6成。
SOIC: 券商觀察目前是台積電唯一的SOIC wet clean設備供應商。
