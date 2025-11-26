快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

外資點名弘塑 開高走揚逾4.5%突破季線反壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

弘塑（3131） 26日開高至1,480元並走揚到1,525元，漲幅超過4.5%，一度突破季線反壓，主要受到美系券商重申正向帶來的激勵買盤。

美系券商表示，第3季因急單造成需提高委外，導致毛利率下滑，所幸二期工廠2026年第1季開始導入，委外比例下滑，預期明年產能較今年翻倍，預期明年營收成長17.6%，毛利率改善至42.4%。

另外，SoIC / FOPLP 將成為下一波成長動能，尤其FOPLP wet clean 設備正搬入其中一家 310×310mm 的客戶，而另一家 310×310mm 客戶則計劃在明年第2季搬入R&D產線。還有個510×510mm 客戶明年也會大量提前拉貨（significant pull-ins）。觀察弘塑的wet clean設備在FOPLP毛利率高於 CoWoS, ASP至少溢價6成。

SOIC: 券商觀察目前是台積電唯一的SOIC wet clean設備供應商。

毛利率 弘塑

延伸閱讀

台積電2030年市值有望超車蘋果！網兩派戰翻反憂是「利多出貨文」

台積電ADR跌深拉回至平盤 較台北交易溢價26.5%

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

相關新聞

台股上漲逾300點重返27K 台積電開高15元

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1...

GoogleTPU超車輝達GPU衝擊供應鏈？ 狄驤喊「根本不用擔心」：共同受惠

最近不少投資人擔心，Google Gemini3太強大，除了會排擠其他 AI模型，未來 Google自家 TPU需求可能飆升，並讓 Nvidia GPU需求下降，衝擊相關供應鏈。 例如，有消息稱 Meta考慮花費數十億美元購買 Google的 TPU，讓 Google股價進一步走高。 不過，我認為不用太擔心，我們可以回頭看看今年 2月的 DeepSeek風暴，也就是中國推出一款透過少量硬體資源開發的 AI模型，部分能力卻跟當時頂尖的 AI模型差不多，該狀況讓市場擔憂 AI晶片需求下降，所以那時最熱門的族群從硬體變成了軟體企業。

外資點名弘塑 開高走揚逾4.5%突破季線反壓

弘塑（3131） 26日開高至1,480元並走揚到1,525元，漲幅超過4.5%，一度突破季線反壓，主要受到美系券商重申...

證交所創新板公司法說會12月4日起陸續登場

為響應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，臺灣創新板全面升級重新出發，並自2025年11月17日起開放創新板股票得列入當沖...

美股收紅輝達挫2.5% 投顧：台股估區間整理

市場對聯準會12月降息預期再度升高，美股4大指數25日收盤齊揚，道瓊指數勁揚664.18點；輝達股價跌2.59%，台積電...

台股反彈 打下第一隻腳…法人看好大盤有望在季線打底

美國12月降息預期升溫，台股昨（25）日由台積電跳空開高帶領，加權指數大漲407點收26,912點，上揚1.54%奪下最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。