證交所創新板公司法說會12月4日起陸續登場

為響應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，臺灣創新板全面升級重新出發，並自2025年11月17日起開放創新板股票得列入當沖交易標的。證交所為深化創新板企業與市場的連結，將於12月4日及8日舉辦2025年下半年創新板公司法人說明會，邀請聯友金屬-創（7610）、沛爾生醫-創（6949）、巨鎧精密-創（2254）、金萬林-創（6645）等四家創新板公司參與。

聯友金屬-創（7610）成立於2018年，專注鎢、鈷等稀有金屬之循環再利用，具備獨特且先進冶煉技術，並採用自有低耗能專利製程與環保技術，兼顧高回收率、節能減碳與環境保護，產品涵蓋鎢酸鈉、鎢酸鈣、電池級硫酸鈷等關鍵金屬材料，廣泛應用於硬質合金、鋰電池、半導體及各類工業領域。

沛爾生醫-創（6949）為再生醫療領域之新藥研發公司，專注於癌症的免疫基因工程療法，以「嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）」產品為核心業務，具有細胞治療產品研發能力，掌握先進技術與製程專利，擁有豐富的臨床及細胞製備經驗，提供國人治療新選擇。

巨鎧精密-創（2254）為專業車用照明與外觀模組製造商，聚焦北美與歐洲改裝車市場，並以創新設計、快速開發實力拓展全球通路。近年導入智慧模組、動態燈訊與輕量化結構設計，提升產品差異化與附加價值。公司強化國際品牌合作與專利布局，持續朝向「設計導向」定位發展，展現台灣車燈產業創新實力。

金萬林-創成立於2004年，代理與銷售許多新藥研發所需的儀器與試劑，協助各醫學中心、大學、科研機構進行多項研究。公司並提供整合型服務，落實精準醫學到個人健康照護的核心價值，多年來深耕於與各研究單位及醫學中心的合作，並透過整合國外領導品牌檢測設備、試劑及軟體，投入發展生物資訊分析加值服務，以生醫大數據加值交易平台，創新基因檢測服務的附加價值。

證交所表示，這次法人說明會將邀請前揭創新板公司主要經營團隊出席，向法人與投資大眾說明企業經營策略、未來願景、財務與業務重點管理方針，並回應投資人關注議題，提供雙向交流平台。透過此次法人說明會，創新板公司將全面展現其技術實力與市場潛力，為我國資本市場注入更多活力。

證交所表示，將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。這次活動議程如下表，開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。