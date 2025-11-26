台股上漲逾300點重返27K 台積電開高15元

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1,430元，上漲15元。

群益投顧表示，環境多空對峙，預估美股月線附近將見強彈後初現多空躊躇，但仍存挑戰本波回檔的區間相對上緣機會。台股短線估季線上下震盪機率偏高，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.熱門族群評價關注度轉增─在市場對股市高估值關切漸升下，本波熱門族群，如pcb、被動元件等族群，逐漸呈現基本面或基期疑慮偏高(二線)股趨弱，資金往穩定(高)獲利股移動態勢；以PCB股為例，高獲利的精成科（6191）、金像電（2368）乃至台光電（2383）高檔持強，其中，精成科因評價相對優勢，估計短線有望相對強勢。

2.泛AI概念股─美國總統川普周一簽署行政命令，成立旨在利用AI推動創新的「創世紀任務」(Genesis Mission)，白宮稱「創世紀任務」是自「阿波羅計畫」以來最大規模的聯邦科學資源動員；消息對泛AI概念股形成挹注。此外，川普或可能放行輝達AI晶片賣中國大陸，亦形成市場期待的助緣。

周二（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,112.45點，上漲664.18點、漲幅1.43%；S&P500指數上漲0.91%；那斯達克指數上漲0.67%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR漲0.01%，收在284.68美元，較台北交易溢價26.5%。

經濟數據顯然支持聯準會（Fed）12月降息，但輝達（NVIDIA）和Alphabet這兩大人工智慧（AI）指標股出現兩樣走勢。輝達一度大跌7.1%，收跌2.6%；Alphabet上漲1.5%，Meta Platforms 正和Google洽談，從2027年起在資料中心使用Google的AI晶片，並計劃最快2026年透過Google Cloud租用芯片。Meta Platforms上漲3.8%。

三大法人周二集中市場合計買超72.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超63.3億元，投信賣超20.4億元，自營商（自行買賣）買超9.2億元，自營商（避險）買超19.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少672口至5,357口，其中，外資淨空單減少1482口至-29704口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1104口至4064口。

選擇權未平倉量部分，11月W4大量區買權OI落在27,200點，賣權最大OI落在26,500點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在23,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至1.08。VIX指數下降1.51至26.87。外資台指期買權淨金額0.55億元 ; 賣權淨金額0.31億元。整體選擇權籌碼面偏多。