美股收紅輝達挫2.5% 投顧：台股估區間整理

市場對聯準會12月降息預期再度升高，美股4大指數25日收盤齊揚，道瓊指數勁揚664.18點；輝達股價跌2.59%，台積電ADR收紅。投顧表示，預期指數將在26400點至28000點區間橫盤整理；市場今天密切關注台積電股價及軍工股走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的市場預期再度升高，帶動美股4大指數25日收盤齊揚，延續前一日漲勢。

道瓊工業指數勁揚664.18點或1.43%；標普500指數小漲60.76點或0.91%；那斯達克指數上揚153.58點或0.67%；費城半導體指數微漲10.98點或0.16%。

美國科技新聞網站The Information報導，Meta正與Google（谷歌）洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，輝達股價跌2.59%，收177.82美元；台積電美國存託憑證（ADR）收紅，小漲0.01%，至284.68美元。

台股加權指數25日上漲407.93點，收在26912.17點，三大法人合計買超76.88億元，其中，自營商買超29.1億元，投信賣超15.6億元，外資及陸資買超63.38億元。

台指期盤後今天震盪走高，終場勁揚247點，收在27180點，上漲0.92%。

台積電宣布對前資深副總經理羅唯仁提出訴訟，質疑羅唯仁洩漏營業秘密給英特爾（Intel）；市場關注後續進展，以及對股價的影響。

總統賴清德投書「華盛頓郵報」，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力；市場今天同步關注軍工與國防概念股走勢。

統一投顧董事長黎方國表示，台股近期上攻至28000點附近遭遇賣壓，不過下檔有季線強勁支撐，預期指數將在26400點至28000點區間橫盤整理。