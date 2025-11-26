GoogleTPU超車輝達GPU衝擊供應鏈？ 狄驤喊「根本不用擔心」：共同受惠

快訊

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
Google推出Gemini 3.0，股價大漲。示意圖／路透
最近不少投資人擔心，Google Gemini3太強大，除了會排擠其他 AI模型，未來 Google自家 TPU需求可能飆升，並讓 Nvidia GPU需求下降，衝擊相關供應鏈。

例如，有消息稱 Meta考慮花費數十億美元購買 Google的 TPU，讓 Google股價進一步走高。

不過，我認為不用太擔心，我們可以回頭看看今年 2月的 DeepSeek風暴，也就是中國推出一款透過少量硬體資源開發的 AI模型，部分能力卻跟當時頂尖的 AI模型差不多，該狀況讓市場擔憂 AI晶片需求下降，所以那時最熱門的族群從硬體變成了軟體企業。

問題來了，AI硬體需求真的有受到 DeepSeek風暴影響嗎?

答案顯而易見。

這次市場看好 Google Gemini3有龐大的預訓練資源，其他模型難以跟上，還有 TPU更適合用於 AI訓練。

但我認為不用擔心某個 AI模型的領先，就像前陣子的 DeepSeek，還有過去 OpenAI問世讓市場看衰 Google，這些狀況都在短短幾個月內被逆轉。

此外，相關企業本來就有拉高對 TPU等 ASIC的需求，主因是企業不能把雞蛋都放在 Nvidia GPU的籃子裡，而 Nvidia也看到了 ASIC需求水漲船高，所以 Nvidia在不久前提到他們的優勢在於生態系完善，代表 Nvidia與 ASIC供應商並非單純的競爭關係，而是互補關係，未來將共同受惠於 AI需求持續提升，甚至帶來新商機與新的行情。

最近台美股跌勢很驚人，但我也跟大家分享我依然看好未來發展，所以會往下找合理的位置逢低布局，除了觀察估值之外，還會同時追蹤盤勢變化、市場情緒與籌碼發展。

保持理性等待好機會，這是在股海長存需要反覆訓練的技能，相信這陣子投資朋友們都收穫不少經驗值，接下來就是進一步觀察市場築底的盤勢變化。

