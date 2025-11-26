台股反彈 打下第一隻腳 法人看好大盤有望在季線打底

美國12月降息預期升溫，台股昨（25）日由台積電（2330）跳空開高帶領，加權指數大漲407點收26,912點，上揚1.54%奪下最強亞股，一舉收復5日線、季線，打下反彈第一隻腳。法人指出，台股有望在季線附近打底，下兩關是挑戰10日線、月線。

隨12月降息預期衝高至八成以上，加上AI股經過修正，資金再度回流AI股，外資終結連兩天共賣超1,215億元，昨回頭買超63.3億元，同步減少台指期未平倉淨空單1,482口至29,704口。另，投信賣超20.3億元，連三賣；自營商買超29.1億元，連二買；三大法人合計買超72.1億元。

從技術面來看，法人指出，台股跌深反彈，只要美股不再大跌，台股有機會在季線附近打出短底，但高檔反壓仍重，短期要先站上10日線27,130點及月線27,574點，來回整理消化賣壓之後，仍有望震盪向上。

11月只剩三個交易日，月底前要超越10月底收盤價28,233點難度高，恐將終止月線連六紅。統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭認為，Fed在12月的降息機率仍高，季節性因素仍有利於美股及台股的旺季行情。富邦投顧董事長陳奕光指出，12月將有千點以上反彈。

加權指數昨日開盤跳空大漲，指數一度大漲613點，達27,118點，隨後漲幅縮斂，終場上漲407點收26,912點，收復5日線26,771點、季線26,547點、前波大量低點馬其諾防線26,764點，化解技術面危機，打下反彈第一隻腳；成交金額為4,907億元，比前一日MSCI權重調整爆出的天量銳減34.4%。

外資收手不再從台積提款，昨回頭買超6,458張，推升台積電開盤勁揚50元達1,425元，終場上漲40元收1,415元，貢獻大盤點數327點。在台積電股價登高一呼下，資金從非電族群回流電子股，半導體類股指數漲2.7%，領漲各主要類股。