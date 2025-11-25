快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

產業榮枯分化浮現！電子業狂賺破兆 傳產業卻慘跌

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
半導體產品示意圖。圖為晶圓。圖／AI生成
半導體產品示意圖。圖為晶圓。圖／AI生成

金管會14日公布上市櫃公司前三季財報，營收與獲利雙創近十年高點，但產業榮枯差異明顯擴大。電子業在AI供應鏈帶動下大幅增溫，傳統產業卻深陷景氣下行壓力，航運、塑膠與水泥等獲利全面走弱，財報呈現明顯「M型」走勢。

據金管會統計，上市公司今年前三季營收32兆1,361億元，年增13.4%，寫近十年同期新高；稅前淨利3兆3,074億元，年增11.71%，也寫近十年同期次高。

金管會表示，AI伺服器及高效能運算需求強勁，是推升整體獲利成長的關鍵動能。

其中，半導體業表現最亮眼，前三季大賺1兆6,852億元，年增4,710億元；電腦及周邊設備業賺3,366億元，年增685億元；其他電子業也因AI伺服器熱潮推升獲利至2,672億元，年增671億元。

反觀傳統產業則普遍承壓。航運業前三季稅前盈餘跌至1,815億元，年衰退1,356億元；塑膠業虧損擴大至252億元；水泥業稅前僅66億元，也年減229億元。營運下滑主因運價回落、全球需求不振及原物料成本高檔。

法人指出，AI相關電子維持高成長動能，使財報整體表現亮眼，但傳產需求疲弱拖累整體市場結構兩極化，產業分化態勢恐延續至明年，觀察重點將集中在AI需求續航力與全球景氣回溫速度。

AI 財報
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

創新高！2024年總薪資中位數出爐 主計總處揭二大原因

七家虛擬資產商金檢有缺失 資安列未來檢查重點

海洋塑膠害瀕危生物 全球航運攜手減塑

純網銀累虧87億創新高！樂天逼增資紅線 金管會：已多次關切

相關新聞

南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪

DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...

台股大漲407點外資轉買63億 加碼力積電、連4賣鴻海

台股今天受惠於國際股市反彈及電子權值股領漲，加權指數終場大漲407.93點，收在26912.17點，外資及陸資轉為買超新...

產業榮枯分化浮現！電子業狂賺破兆 傳產業卻慘跌

金管會14日公布上市櫃公司前三季財報，營收與獲利雙創近十年高點，但產業榮枯差異明顯擴大。電子業在AI供應鏈帶動下大幅增溫...

AI效應發威！前三季上市櫃公司營收、上市獲利 雙創十年來新高、次高

金管會證期局今日公布第3季財報的申報情況，截至11月14日止，上市櫃公司應申報家數共計1903家，均已於規定期限內完成公...

三大法人回補近77億元 「這些大咖」尾盤翻黑、台股2萬7得而復失

台股25日在美股強勢回神的帶動下氣勢如虹，早盤由台積電（2330）率先摸上10日線吹響反攻號角，聯發科（2454）、台達...

台股大漲407點 台積電領軍這9檔 AI 股貢獻大盤逾400點

台股25日收26,912.17點，上漲407.93點，一舉收復5日線及季線，台積電（2330）收1,415元，站上5日線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。