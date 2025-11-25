產業榮枯分化浮現！電子業狂賺破兆 傳產業卻慘跌
金管會14日公布上市櫃公司前三季財報，營收與獲利雙創近十年高點，但產業榮枯差異明顯擴大。電子業在AI供應鏈帶動下大幅增溫，傳統產業卻深陷景氣下行壓力，航運、塑膠與水泥等獲利全面走弱，財報呈現明顯「M型」走勢。
據金管會統計，上市公司今年前三季營收32兆1,361億元，年增13.4%，寫近十年同期新高；稅前淨利3兆3,074億元，年增11.71%，也寫近十年同期次高。
金管會表示，AI伺服器及高效能運算需求強勁，是推升整體獲利成長的關鍵動能。
其中，半導體業表現最亮眼，前三季大賺1兆6,852億元，年增4,710億元；電腦及周邊設備業賺3,366億元，年增685億元；其他電子業也因AI伺服器熱潮推升獲利至2,672億元，年增671億元。
反觀傳統產業則普遍承壓。航運業前三季稅前盈餘跌至1,815億元，年衰退1,356億元；塑膠業虧損擴大至252億元；水泥業稅前僅66億元，也年減229億元。營運下滑主因運價回落、全球需求不振及原物料成本高檔。
法人指出，AI相關電子維持高成長動能，使財報整體表現亮眼，但傳產需求疲弱拖累整體市場結構兩極化，產業分化態勢恐延續至明年，觀察重點將集中在AI需求續航力與全球景氣回溫速度。
