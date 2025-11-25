保險業申報營收時限 延長

臺灣證券交易所為強化市場透明度與國際接軌，並因應2026年起保險業接軌IFRS 17，收入計算流程將更加繁複，修訂規章自2026年起准許保險業、具保險子公司的公發公司，申報營收可延後到每月15日前公告，共計24家適用。

證交所指出，為配合金管會於今年7月1日發布的最新函令，對特定產業的每月營收申報期限進行彈性調整。基於作業時間確有不及的考量，自2026年起保險業以及具備保險業子公司的公開發行公司，其上月份合併營收的公告申報期限，得由原定的每月10日前延長至每月15日前。

據統計，有11家金控旗下有子保險公司及台灣金是公開發行公司，共12家金控2026年起可延後到每月15日申報營收，另國票金（2889）、玉山金和永豐金則依舊得每月10日前申報；還有三商及和泰車兩家上市公司，各持有三商壽、和泰產險，也可延後申報。證交所補充，若玉山金與三商壽完成實質合併，玉山金即可延後至15日，而三商要在10日前如期公告營收。

非金控的獨立公開發行保險業者，有台產、第一產、新光產、旺旺友聯產、泰安產、遠雄、宏泰、南山、全球人壽及中再保共十家。