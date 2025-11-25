快訊

台積電告前資深副總羅唯仁 羅隱匿跳槽英特爾 疑攜機密帶槍投靠

保險業申報營收時限 延長

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為強化市場透明度與國際接軌，並因應2026年起保險業接軌IFRS 17，收入計算流程將更加繁複，修訂規章自2026年起准許保險業、具保險子公司的公發公司，申報營收可延後到每月15日前公告，共計24家適用。

證交所指出，為配合金管會於今年7月1日發布的最新函令，對特定產業的每月營收申報期限進行彈性調整。基於作業時間確有不及的考量，自2026年起保險業以及具備保險業子公司的公開發行公司，其上月份合併營收的公告申報期限，得由原定的每月10日前延長至每月15日前。

據統計，有11家金控旗下有子保險公司及台灣金是公開發行公司，共12家金控2026年起可延後到每月15日申報營收，另國票金（2889）、玉山金和永豐金則依舊得每月10日前申報；還有三商及和泰車兩家上市公司，各持有三商壽、和泰產險，也可延後申報。證交所補充，若玉山金與三商壽完成實質合併，玉山金即可延後至15日，而三商要在10日前如期公告營收。

非金控的獨立公開發行保險業者，有台產、第一產、新光產、旺旺友聯產、泰安產、遠雄、宏泰、南山、全球人壽及中再保共十家。

保險 玉山金 營收

延伸閱讀

玉山金（2884）跌不太下來「短空長多」是真的？達人：29.X元還會繼續買往下買

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

74萬股東注意 玉山金合併三商壽換股比例揭密 計算方式一次看

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

相關新聞

台股反彈 打下第一隻腳…法人看好大盤有望在季線打底

美國12月降息預期升溫，台股昨（25）日由台積電跳空開高帶領，加權指數大漲407點收26,912點，上揚1.54%奪下最...

就市論勢／金融、傳產、消費 搶鏡

經過前期強勁上攻，台股近期遭遇一波顯著修正，市場焦點全數集中在科技巨頭輝達財報餘震當中。本輪台股修正核心原因，來自市場對AI板塊估值重新審視，尤其在全球AI晶片龍頭輝達公布財報後，相關雜音迅速擴大，導致股價出現較大修正。

十檔「反彈領漲股」 獲法人買超力挺

美聯準會降息預期升溫，台股昨（25）日開高走高，大漲逾400點。市場專家建議，雖股市反彈，不過多項因素導致前景仍不明確，...

上市櫃法說 接力釋利多

上市櫃公司法說會進入年底密集召開的「接力賽」模式。從昨（25）日計算至12月下旬，已經有148家公司公布法說會日期。法人...

創新板法說會 四連發

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於12月4日及8日舉辦2025年下半年創新板公司法人說明會，邀請聯友金屬-...

保險業申報營收時限 延長

臺灣證券交易所為強化市場透明度與國際接軌，並因應2026年起保險業接軌IFRS 17，收入計算流程將更加繁複，修訂規章自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。