快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

就市論勢／金融、傳產、消費 搶鏡

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

經過前期強勁上攻，台股近期遭遇一波顯著修正，市場焦點全數集中在科技巨頭輝達財報餘震當中。本輪台股修正核心原因，來自市場對AI板塊估值重新審視，尤其在全球AI晶片龍頭輝達公布財報後，相關雜音迅速擴大，導致股價出現較大修正。

記憶體板塊報價上漲是基於明確供需結構性問題，即供給不足導致。由於上游產能調整與HBM對產能的排擠效應，DRAM與NAND Flash報價持續上揚。這波因供給側緊張帶動的漲價循環，預期持續時間較長，為相關公司帶來盈餘成長的強勁動能。

近期資金排擠效應開始反轉，傳產與金融類股價值與穩定性重新受到青睞。受惠於國內外利率水準維持高檔，利差持續擴大，帶動銀行、保險、證券業獲利穩健。在股市大幅修正時，金融股因其股價與大盤連動性相對較低，提供優異防禦性。

投資建議

維持在AI趨勢性板塊，但僅限於具備核心技術、獲利穩定且估值回到合理區間的龍頭股。審慎評估，切勿過度追高。策略性加碼配置於體質優良、配息穩定的金融、傳產及消費性龍頭股。

板塊 AI 台股

延伸閱讀

綠議員稱投蔣萬安就是挺鄭麗文 戴錫欽舉輝達案嗆：王義川也說圖利

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

台股大跌千點後首日 資金往穩健高息台股 ETF 00919量價齊揚最有人氣

相關新聞

台股反彈 打下第一隻腳…法人看好大盤有望在季線打底

美國12月降息預期升溫，台股昨（25）日由台積電跳空開高帶領，加權指數大漲407點收26,912點，上揚1.54%奪下最...

就市論勢／金融、傳產、消費 搶鏡

經過前期強勁上攻，台股近期遭遇一波顯著修正，市場焦點全數集中在科技巨頭輝達財報餘震當中。本輪台股修正核心原因，來自市場對AI板塊估值重新審視，尤其在全球AI晶片龍頭輝達公布財報後，相關雜音迅速擴大，導致股價出現較大修正。

十檔「反彈領漲股」 獲法人買超力挺

美聯準會降息預期升溫，台股昨（25）日開高走高，大漲逾400點。市場專家建議，雖股市反彈，不過多項因素導致前景仍不明確，...

上市櫃法說 接力釋利多

上市櫃公司法說會進入年底密集召開的「接力賽」模式。從昨（25）日計算至12月下旬，已經有148家公司公布法說會日期。法人...

創新板法說會 四連發

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於12月4日及8日舉辦2025年下半年創新板公司法人說明會，邀請聯友金屬-...

保險業申報營收時限 延長

臺灣證券交易所為強化市場透明度與國際接軌，並因應2026年起保險業接軌IFRS 17，收入計算流程將更加繁複，修訂規章自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。