就市論勢／金融、傳產、消費 搶鏡
盤勢分析
經過前期強勁上攻，台股近期遭遇一波顯著修正，市場焦點全數集中在科技巨頭輝達財報餘震當中。本輪台股修正核心原因，來自市場對AI板塊估值重新審視，尤其在全球AI晶片龍頭輝達公布財報後，相關雜音迅速擴大，導致股價出現較大修正。
記憶體板塊報價上漲是基於明確供需結構性問題，即供給不足導致。由於上游產能調整與HBM對產能的排擠效應，DRAM與NAND Flash報價持續上揚。這波因供給側緊張帶動的漲價循環，預期持續時間較長，為相關公司帶來盈餘成長的強勁動能。
近期資金排擠效應開始反轉，傳產與金融類股價值與穩定性重新受到青睞。受惠於國內外利率水準維持高檔，利差持續擴大，帶動銀行、保險、證券業獲利穩健。在股市大幅修正時，金融股因其股價與大盤連動性相對較低，提供優異防禦性。
投資建議
維持在AI趨勢性板塊，但僅限於具備核心技術、獲利穩定且估值回到合理區間的龍頭股。審慎評估，切勿過度追高。策略性加碼配置於體質優良、配息穩定的金融、傳產及消費性龍頭股。
