溢泰上市案通過審議 政策紅利推升淨水營運添動能

溢泰實業（7818）申請股票上市案25日通過證交所上市審議會，本案尚須提報證交所董事會核議。該公司申請上市資本額14.99億元，主要業務涵蓋淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大領域，並於台灣、美國、澳洲、中國大陸與泰國設有生產據點。

溢泰今年 1 至 10 月合併營收達 105.89 億元，與去年同期持平。集團執行長林于鈞指出，金屬事業今年受到美國關稅政策及北美消費力下滑影響，出貨動能較弱；不過，中國大陸淨水器市場在政策帶動下銷售強勁，成功抵銷部分金屬事業疲態，使整體營收保持穩定。

今年中國大陸淨水設備市場迎來全面復甦，家用與商用需求雙雙大幅成長。法人分析，市場爆發主因包括「國家政策刺激」、「企業降本增效需求」及「健康意識提升」三大動能同步發酵，使淨水設備成為中國大陸家電與公共設施中最具增長性的品類。

2025 年初，淨水器正式被納入家電以舊換新的國家補貼範圍，大幅降低消費者購買成本，帶動換機潮加速擴散。在公共與商用領域，「大規模設備更新」亦釋放可觀需求，校園、醫院、餐飲通路與政府機構為響應節能減排政策，開始淘汰桶裝水設備、改採直飲機，商用淨水成為今年成長最快的應用場景。

中國大陸今年所推出的新版《生活農村衛生標準》中明確提高飲水安全要求，加上公共場域普遍導入 IoT 水質監控，使市場由「喝水」邁入「喝好水」的新階段。同時，根據國家統計局數據顯示，2025年上半年中國大陸餐飲收入達到2.75兆元人民幣，年增4.3%，顯示產業正穩定復甦；以知名連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡為例，截至 2025 年第3季度，門店總數已擴展逼近3萬家，是星巴克中國大陸門市數的 3-4 倍。

在此市場背景下，供應鏈端同步受惠，其中溢泰南京淨水事業的ODM量能為一大亮點。公司建立完整的淨水產品平台，客戶可直接選擇款式貼牌上市，縮短產品開發周期、加速切入以舊換新市場。同時，溢泰以自有品牌深耕餐飲商用市場，與家用貼牌客戶形成明確區隔，避免通路競爭，使ODM與自有品牌雙線驅動、共同提升市占率。

法人認為，在政策紅利、企業降低行政成本需求與健康升級趨勢帶動下，中國大陸淨水市場可望維持高成長動能，上游 ODM 與商用品牌同步受益，溢泰後續營運值得市場期待。