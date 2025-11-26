上市櫃法說 接力釋利多

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏王奐敏／台北報導

上市櫃公司法說會進入年底密集召開的「接力賽」模式。從昨（25）日計算至12月下旬，已經有148家公司公布法說會日期。法人分析，這波法說會接力釋放出的產業展望利多，預計將助攻台股多頭押寶，力拚台股重返多頭格局。

同時，市場環境也傳出暖風，聯準會多位官員重申降息預期，加上企業獲利穩健的雙重利多推動，為這波行情提供支撐。

統計11月底包括智原（3035）、長榮鋼、大成鋼、富世達、神達、國泰金等眾多公司將陸續舉辦法說會。進入12月，更有如貿聯-KY、光寶科、鴻海、台達電、凱基金、力旺、第一金、廣達等重量級企業接力，可望上演「法說報喜」行情，助攻台股多頭押寶卡位行情。

在眾多產業中，金融股近期表現強勢。富邦投顧董事長陳奕光指出，金融股強勢有三大原因：一、新台幣貶值讓壽險業鬆一口氣，緩解第2季因新台幣急升造成的匯損。二，10年期美國公債殖利率彈升至4.2％以上，對壽險業而言是甜甜價，有機會進場布局，可望推升淨值。三，國內金控獲利穩健，今年前十月合計稅後純益達5,065億元，是近四年來同期次高。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，市場高度期待科技大廠在法說會釋出的產業展望。例如線束大廠貿聯-KY於12月1日召開法說，其在新能源車與高效能運算領域的布局將是市場關注焦點。AI伺服器龍頭廣達等公司預計12月4日登場，AI題材是今年推升台股核心動能，其營運展望將直接牽動大盤走勢。

整體來看，隨法說會接力釋出利多，加上外部環境對降息預期升溫，台股有望在年底這波行情中延續多頭走勢。

