十檔「反彈領漲股」 獲法人買超力挺

美聯準會降息預期升溫，台股昨（25）日開高走高，大漲逾400點。市場專家建議，雖股市反彈，不過多項因素導致前景仍不明確，現在挑選獲法人買超力挺，且股價表現強勢、基本面亮眼的十檔「反彈領漲股」，如精成科（6191）、尖點、金像電等，有望成為盤面投資人追捧焦點。

市場對美聯準會12月降息預期升高，台股昨日大幅開高直接站上5日線，雖盤中漲幅稍有收斂，不過終場大漲407點，收26,912點，成交量約4,757億元。

法人指出，大盤漲幅收斂，但技術面重返季線之上並收復5日線，顯示短多開始取得優勢，因此有利跌深反彈走勢延續，不過本波反彈須突破11月20日高點27,493點並站上月線，波段跌勢才能化解。

篩選近五日法人買超排行中，股價漲幅逾10%、前十月營收成長個股。包含精成科、尖點、金像電、波若威、聯亞、台船、志聖、長榮鋼、光聖、來億-KY。

觀察三大法人買超狀況，精成科居榜首，大買9,517張；尖點買超7,143張，排名第二；金像電買超5,467張，第三；其餘波若威、聯亞、台船、志聖、長榮鋼等也有超過2,000張以上買單。股價表現方面，光聖、來億-KY受市場追捧，近五日漲幅逾20%，金像電上漲17%、精成科上漲15%，同樣表現亮眼。

法人分析，波若威、聯亞、光聖等光通訊族群表現亮眼，主要受惠雲端服務廠（CSP）不斷上調資本支出，帶動人工智慧（AI）前景樂觀，且由於算力持續增長，資料傳輸量要求愈來愈高，規格逐漸從主流的400G，開始轉向800G和1.6T，加上AI建置規模逐漸擴增，元件需求快速增長，市場預期相關供應鏈展望樂觀，資金快速卡位。