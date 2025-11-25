台股大漲407點外資轉買63億 加碼力積電、連4賣鴻海

台股今天受惠於國際股市反彈及電子權值股領漲，加權指數終場大漲407.93點，收在26912.17點，外資及陸資轉為買超新台幣63.38億元，晶圓代工廠力積電獲買超3.39萬張登上榜首；外資今天再減碼鴻海4719張，已連續4個交易日賣超鴻海。

台股今天開高震盪，多頭買盤推升指數突破短期均線及季線反壓，一度衝上27118.02點，但午盤過後買盤追價力道稍歇，未能堅守27000點整數關卡，終場收在26912.17點，上漲407.93點，漲幅1.54%，成交值降至4756.82億元。

三大法人今天合計買超76.88億元，其中，自營商買超29.1億元，投信賣超15.6億元，外資及陸資買超63.38億元。

觀察外資買超前10名個股，力積電以3.39萬張居冠，其次依序為欣興1.85萬張、主動統一全球創新（00988A）1.6萬張、群益台灣精選高息（00919）1.59萬張、大聯大1.55萬張、期街口布蘭特正2（00715L）的1.41萬張、凱基金1.31萬張、日月光投控9203張、萬海9077張、主動統一台股增長（00981A）8608張。

外資賣超前10名以金融、塑化及記憶體族群為主，包括富邦金、南亞、華邦電、台塑、永豐金、南亞科、彰銀、玉山金、台玻、宏碁。

投信賣超標的集中在半導體通路、航運及及金融股，前10名包括大聯大、萬海、中信金、元大金、日月光投控、光寶科、陽明、聯電、國泰金、兆豐金。