證交所2大修法 強化 TDR 資訊揭露、保險業營收可延後公告

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所為強化市場透明度與國際接軌，修訂兩項重要規章，全面強化兩大點：一是第二上市公司（即TDR）資訊揭露；二是自2026年起准許保險業、具保險子公司的公發公司，申報營收可延後到每月15日前公告，共計24家適用。

證交所為提升國內資本市場資訊透明度並確保投資人權益，近日公告完成修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」部分條文。

首先，本次修正重點之一在於強化第二上市公司（外國發行人，即台灣存託憑證TDR）對股東權益的重要資訊揭露。為使投資人能充分掌握股務作業時程，新制自2026年1月1日起實施。屆時，第二上市公司必須強制揭露股東常會或臨時會的召開日期、召開方式、召集事由、停止變更股東名簿等過戶相關資訊。

第二上市公司股利分派的決定、變動、配發基準日，以及除息公告後現金股利發放日的變更或逾期未發放等情事，亦列為強制性重大訊息揭露項目。此舉是為使資訊公開更完整，保障投資人對股利權益的知情權。

為加強對非本國註冊或於境外發行有價證券的上市公司管理，重大訊息處理程序亦明確規範，若遇註冊地國或上市地國要求即時申報的重大事項，該訊息應同時以中文及英文方式輸入本公司指定系統。若接獲境外證券監理機構或交易所的函詢，且情事對股東權益或證券價格有重大影響者，上市公司須立即將函詢及函覆內容副知證交所。

其次，在資訊申報作業辦法方面，證交所配合金管會於今年7月1日發布的最新函令，因應2026年起保險業接軌IFRS 17，收入計算流程將更加繁複，基於作業時間確有不及的考量，自2026年起保險業以及具備保險業子公司的公開發行公司，其上月份合併營收的公告申報期限，得由原定的每月10日前延長至每月15日前。

據統計，有11家金控旗下有子保險公司及台灣金是公開發行公司，共12家金控2026年起可延後到每月15日申報營收，另國票金（2889）、玉山金（2884）和永豐金（2890）則依舊得每月10日前申報；還有三商（2905）及和泰車（2207）兩家上市公司，各持有三商壽（2867）、和泰產險，也可延後申報。證交所補充，若玉山金與三商壽完成實質合併，玉山金即可延後至15日，而三商要在10日如期公告營收。

非金控的獨立公開發行保險業者，有台產、第一產、新光產、旺旺友聯產、泰安產、遠雄、宏泰、南山、全球人壽及中再保共10家，合計共24家業者2026年起都可延後申報。

此外，為配合主管機關修訂「發行人募集與發行有價證券處理準則」，證交所亦調整了分離後認股權憑證的相關申報規定。主要刪除了原先要求於股東會停止過戶前申報停止認購期間的規定，並新增若發行人辦理變更股票每股面額時，應於向經濟部申請變更登記日前5個營業日申報停止認購期間。這項調整旨在讓分離後認股權憑證適用與附認股權公司債持有人相同的規範，允許其在股東會停止過戶期間仍得請求認股，進一步保障權證持有人權益。

證交所強調，透過本次兩項規章的修正，不僅更精進了對外國發行人的資訊揭露要求，同時也兼顧了產業特性與實務需求，將持續優化法規環境，引領企業提升資訊品質，共同打造更具效率與信任的資本市場。

上市公司 股東會 保險
