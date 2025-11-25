上市企業前3季營收逾32兆 寫10年同期最強
人工智慧（AI）熱潮催動上市半導體業、電腦及週邊設備業獲利成長，金管會統計，排除第一上市櫃及13家金控公司，國內上市公司前3季累計營收衝破新台幣32兆元大關，為近10年同期最高，稅前淨利達3兆3074億元，為近10年同期次高。
金管會今天公布，排除第一上市櫃及13家金控公司不計，今年前3季國內上市櫃公司累計營收達34兆3085億元，年增13.03%，累計前3季稅前淨利達3兆5217億元，年增10.07%。
其中，國內上市公司今年前3季累計營收為32兆1361億元，為近10年同期最高，年增13.39%；累計前3季稅前淨利為3兆3074億元，為近10年同期次高，年增11.71%。
今年前3季上市公司稅前淨利成長前3大產業，依序為半導體業年增4710億元、電腦及週邊設備業年增685億元、其他電子業年增671億元。
金管會證期局副局長黃厚銘說明，今年前3季半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，帶動獲利成長，另外電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利。
國內上櫃公司今年前3季累計營收達2兆1724億元，為近10年同期最高，年增7.97%；累計前3季稅前淨利為2143億元，為近10年同期第4高，年減10.22%。
今年前3季上櫃公司稅前淨利成長前3大產業，依序為生技醫療業年增29億元、光電業年增20億元、數位雲端業年增14億元。
黃厚銘解釋，今年前3季生技醫療業因部分公司認列金融資產評價利益，光電業因公司產品量產帶動出貨量，數位雲端業因部分公司處分金融資產獲利，致獲利成長。
金管會同步揭露，若加計第一上市櫃公司獲利表現，今年前3季整體上市櫃公司累計營收為35兆1132億元，年增12.72%，累計前3季稅前淨利為3兆6026億元，年增9.45%。
