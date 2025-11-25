上市企業前3季營收逾32兆 寫10年同期最強

2025年記憶體的價格，在「AI需求」與「大廠產能轉移」帶動下進入「超級週期」，市場缺貨漲價，甚至出現「暫停報價」與「一天一價」的現象。光是下半年，DDR4價格就上漲了 180%，供不應求態勢延續，南亞科（2408）、華邦電（2344）等大廠均表示缺貨潮可能到2027年，記憶體族群也因此成為投資人觀察的重點股票。

2025-11-25 14:37