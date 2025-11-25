溢泰實業拚上市 證交所通過
臺灣證券交易所25日公告，有價證券上市審議委員會審議通過溢泰實業（7818）初次申請股票上市案。
臺灣證券交易所於11月25日召開之第869次「有價證券上市審議委員會」，審議溢泰實業股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
溢泰實業申請上市資本額為新台幣14.99億元，董事長為林慶雄、總經理林于鈞。全體董事持股比率上，董事9席、占35.29％。溢泰實業輔導上市的承銷商為凱基證券。
公司主要業務為水資源產品（家用淨水、商用淨水、游泳池與SPA淨水）、金屬產品（車用架、車載裝備）之研發、製造及銷售暨工業水處理（淨水系統、售後維運服務及濾材再生）。市場結構上，內銷6.16％、外銷93.84％。
溢泰實業稅前純益部分，2022年5.45億元、2023年8.14億元、2024年15.35億元、今年前3季7.75億元。每股稅後盈餘（EPS）部分，2022年3.94元、2023年4.86元、2024年8.12元、今年前3季3.83元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言