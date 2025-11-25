快訊

溢泰實業拚上市 證交所通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所25日公告，有價證券上市審議委員會審議通過溢泰實業（7818）初次申請股票上市案。

臺灣證券交易所於11月25日召開之第869次「有價證券上市審議委員會」，審議溢泰實業股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

溢泰實業申請上市資本額為新台幣14.99億元，董事長為林慶雄、總經理林于鈞。全體董事持股比率上，董事9席、占35.29％。溢泰實業輔導上市的承銷商為凱基證券。

公司主要業務為水資源產品（家用淨水、商用淨水、游泳池與SPA淨水）、金屬產品（車用架、車載裝備）之研發、製造及銷售暨工業水處理（淨水系統、售後維運服務及濾材再生）。市場結構上，內銷6.16％、外銷93.84％。

溢泰實業稅前純益部分，2022年5.45億元、2023年8.14億元、2024年15.35億元、今年前3季7.75億元。每股稅後盈餘（EPS）部分，2022年3.94元、2023年4.86元、2024年8.12元、今年前3季3.83元。

