AI效應發威！前三季上市櫃公司營收、上市獲利 雙創十年來新高、次高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
AI效應發威，前三季上市櫃公司營收及上市獲利雙創十年來新高及次高。 圖／本報資料照片
金管會證期局今日公布第3季財報的申報情況，截至11月14日止，上市櫃公司應申報家數共計1903家，均已於規定期限內完成公告申報，其中上市公司的前三季累計營業收入32兆1361億元，較去年同期增加3兆7959億元，增加13.39%，營收金額為近十年同期最高；而稅前淨利為3兆3074億元，較去年同期增加3467億元，增加11.71%，亦為近十年同期次高。

證期局也盤點，今年前三季獲利成長產業主要來自於半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，帶動獲利成長，此外，電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利。

上櫃公司前三季累計營業收入為2兆1724億元，較去年同期增加1604億元，增加7.97%，營收金額為近十年同期最高；不過，稅前淨利為2143億元，較去年同期減少244億元，減少10.22%，稅前淨利金額為近十年同期第4高。證期局副局長黃厚銘分析，今年前三季獲利成長產業包括生技醫療業因部分公司認列金融資產評價利益，致獲利成長；光電業因公司產品量產帶動出貨量，致獲利成長；數位雲端業因部分公司處分金融資產獲利也使獲利成長。

營收 AI 上市公司
