好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

三大法人回補近77億元 「這些大咖」尾盤翻黑、台股2萬7得而復失

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股25日在美股強勢回神的帶動下氣勢如虹，早盤由台積電（2330）率先摸上10日線吹響反攻號角，聯發科（2454）、台達電（2308）、金像電（2368）、穎崴（6515）等電子權值股同步跟進，盤面火力迅速升溫。股王信驊（5274）更一舉攻上新天價6,840元，強勢助陣創意（3443）、精測（6510）、台光電（2383）等攻上漲停板，搭配記憶體、PCB等族群合力助攻，大盤一度衝上27,118.02點。不過，多頭氣勢在尾盤遭遇空方反擊，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、信驊等紛紛翻黑，終場大盤漲點收斂至407.93點、報26,912.17點，2萬7千關未能站穩，成交值驟減至4,756.82億元。三大法人止步連2賣、回補76.89億元。

法人指出，目前市場對於短期是否要降息出現分歧，降息與否仍存在高度不確定性，預料市場將持續震盪。而台股近期動能圍繞在「記憶體市場反轉」及「AI長線趨勢」兩大主軸，配合晶圓龍頭大廠、組裝大廠等在近期法說會上皆表示第4季與明年AI訂單暢旺，預估全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超63.38億元，投信賣超15.6億元；自營商買超（合計）29.11億元，其中自營商（自行買賣）買超9.27億元、自營商（避險）買超19.84億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有12檔，股價除了鴻海、貿聯-KY（3665）、金居（8358）收黑之外，其餘皆漲。依序為：台積電387.34億元，股價漲2.91%、收1,415元；南亞科（2408）289.25億元，股價漲0.35%、收143.5元；鴻海158.57億元，股價跌0.45%、收219元；創意141.39億元，股價漲9.85%、收2,175元；貿聯-KY 140.65億元，股價跌0.96%、收1,545元；奇鋐（3017）133.33億元，股價漲5.62%、收1,315元；華邦電（2344）126.02億元，股價漲5.31%、收57.5元；金像電125.04億元，股價漲10%、收594元；台燿（6274）112.95億元，股價漲5.67%、收419元；光聖（6442）112.77億元，股價漲6.5%、收1,310元；群聯（8299）112億元，股價漲4.27%、收1,100元。

自營商 台積電 三大法人 外資 投信 台股
