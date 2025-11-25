AI 帶動連接器產品需求持續暢旺 驊陞科技12月下旬掛牌上市

連接器領導廠商驊陞（6272）科技規劃於12月下旬掛牌上市，已於8月26日經臺灣證券交易所董事會通過初次上市申請案，並預計於近期展開上市掛牌程序，準備成為上市家族之生力軍，主辦承銷商為宏遠證券。

驊陞科技成立已逾30年，為連接器產業鏈中游之連接器製造商，深耕於智能電子與車用電子零組件兩大應用領域；以智能電子零組件領域而言，其產品包括DisplayPort（DP）、HDMI、USB Type-C、無線傳輸等高速影音及資料傳輸介面，可分別應用於AI GPU、AI伺服器、行動支付之POS設備、AIoT及網路通訊與工業設備及醫療電子設備等連接器產品，銷售客戶主係全球知名POS設備商及電腦品牌廠等。

以車用電子零組件領域而言，銷售客戶係以中國大陸知名汽車品牌廠為主，亦有部分車用產品係透過全球知名汽車組裝廠銷售予車廠，故驊陞科技於車用之產業鏈身兼Tier1與Tier2。

驊陞科技與全球三大頂尖半導體繪圖晶片領導廠商保持多年密切策略夥伴關係，故能在AI元年即取得市場先機，透過成為DP 2.1產品規格制定者之一，驊陞科技成功因應全球GPU大廠推出具有生成式AI功能之新一代顯示卡需求，成為RTX 50系列顯卡Enh DP2.1連接器關鍵零組件之首選供應商，此一布局不僅強化驊陞科技在高階顯示卡傳輸介面領域建立穩固地位，並為營運成長帶來助益。

此外，2025年上半年度之全球電動車銷售龍頭為中國大陸之比亞迪汽車，其他中國大陸汽車品牌之電動車銷量亦持續成長，而驊陞科技除係比亞迪之Tier1供應商外，亦係中國大陸其他車廠之Tier1供應商，故在電動車為長期發展趨勢之下，驊陞科技之車用電子產品將為公司帶來長期性之穩定成長貢獻。因此，在驊陞科技二大營運主軸之推動下，驊陞科技之營運績效可期。

驊陞科技2025年前三季之營收為30.62億元，較2024年同期成長41.28%，主係受惠於生成式AI帶動整體市場需求成長，及驊陞科技為全球GPU大廠之首選供應商，帶動整體獲利大幅成長，2025年前三季之每股盈餘為2.94元，高於2024年同期之1.27元並已超越2024年之全年度獲利，預估2025年全年度營收及獲利可望再創高峰。

展望未來，驊陞科技在DP2.1產品規格上完成廣泛布局，使整體產品線更加廣泛且多元，成功建立堅實的技術門檻。同時，驊陞科技目前已積極投入下一世代傳輸介面研發，包括次世代DP、HDMI 2.2、PCIe Gen6/Gen7連接界面及高頻無線模組等，均陸續有新產品開發完成，而能維持驊陞科技在AI、高速運算及物聯網市場等高頻高速產品領域之競爭優勢；最新好消息方面，驊陞科技自主開發的 HDMI Cat 4 母座連接器，已正式通過 HDMI 協會的嚴格審核，並成功登錄於 HDMI 官方網站。此項成果不僅代表公司技術實力再次獲得國際認可，也為後續切入高階影音與高速傳輸市場奠定更堅固的基礎。

驊陞科技陳宏欽董事長表示，驊陞科技未來將持續以創新驅動科技、前瞻嵌入布局、智造賦能未來為核心，深化國際客戶合作關係，推動產品結構升級與營運規模擴大，穩健推進成長步伐，期望能持恆競爭優勢、領航市場潮流，為股東創造長期穩健價值。