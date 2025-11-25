台股大漲407點 台積電領軍這9檔 AI 股貢獻大盤逾400點

台股25日收26,912.17點，上漲407.93點，一舉收復5日線及季線，台積電（2330）收1,415元，站上5日線，且領軍聯發科（2454）、台光電（2383）、台達電（2308）、金像電（2368）等推升台股大漲，合計10檔AI股約貢獻大盤指數419點， 其中光是台積電就貢獻約334點。

台股早盤以26,995.9點開出，上漲491.66點，指數一度拉升至27,118.02點， 上漲613.78點，盤中低點為26,793.71點；權王台積電領軍大盤指數上衝，早盤以1,425元開出，上漲50元，低點為1,405元，終場收在1,415元，上漲40元，漲幅2.91%，貢獻大盤指數約334點。

統計25日貢獻大盤漲點的前十檔個股清一色是AI股，台積電為主力之外，第二名的聯發科以1,185元收盤，上漲35元，漲幅3.04%，收復5日線，貢獻大盤指數約18點；台光電則是以漲停1,450元收盤，上漲130元，貢獻大盤指數約16點。

台達電收910元，上漲17元，貢獻大盤指數約14點；金像電收在漲停板594元，創歷史新高，上漲54元，貢獻大盤指數約9點；其餘還有創意（3443）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、欣興（3037）、華邦電（2344）也是貢獻大盤上漲的要角。