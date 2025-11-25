上市公司前3季業績出色 台積電稅後淨利稱王、緯穎 EPS 200元奪冠

中華徵信所統整剛出爐的上市公司第3季財報，今年前3季整體業績表現相當亮眼；尤其是不含金融業的產業，獲利總額高達2兆6,124億元，較2024年同期的2兆3,678億元成長10.33％。不過，此一獲利仍未能刷新2022年前3季所創下的2兆9,523億元高點，主要原因在於僅AI產業一枝獨秀。

從前3季稅後淨利前10名來看，台積電（2330）持續以稅後淨利1兆2,100億元穩於第1名，較2024年同期大幅成長51.63％，並創下前3季獲利的歷史新高。鴻海（2317）前3季稅後淨利達1,614億元，較2024年同期成長35.4％，同樣創下同期新高，排名第2。聯發科（2454）雖以稅後淨利830億元位居獲利第3，但稅後淨利較2024年同期微幅衰退0.24％。長榮（2603）以稅後淨利約613億元排名第4，較2024年衰退45.32％。廣達（2382）以稅後淨利534億元排名第5，較去年同期成長20.81％，並創下前3季的歷史新高。台達電（2308）以稅後淨利483億元排名第6，較2024年同期成長45.92％，同樣刷新同期歷史紀錄。

今年前3季稅後淨利第7至第10名依次為緯穎（6669）373億元、華碩（2357）357億元、聯電（2303）315億元及中華電（2412）約307億元。其中，緯穎與華碩均創下前3季獲利歷史新高。整體而言，前3季獲利前10大的企業中有6家締造獲利新高紀錄，且皆屬AI相關股。

今年前3季營業利益率前10名的公司中，第一店（2706）以69.31％奪下榜首。川湖（2059）則以69.03％，僅些微之差位居第2名。萬企（2701）以63.87％排名第3；統領（2910）以54.53％列第4；材料-KY（4763）以53.12％居第5。台積電以49.63％名列第6；勤益控股（1437）以46.4％排名第7；可寧衛（8422）以42.04％居第8；華友聯（1436）以40.28％列第9；名軒（1442）則以39.86％位居第10。整體而言，營業利益率前10名多屬小型資產股及建設股，AI股相關企業僅有川湖與台積電入列。

至於前3季EPS（每股盈餘）前10名，則由緯穎以200.85元摘下王座，並大幅領先以EPS109.06元居於第2的大立光（3008）。第3名至第6名EPS也都超過50元，依次為川湖的66.35元，祥碩（5269）的52.62元、聯發科的51.76元，以及世芯-KY（3661）的50.89元。EPS第7至第10名依次則為嘉澤（3533）的47.64元、台積電的46.75元、華碩的44.63元，以及旭隼（6409）的34.16元。整體觀察，前10名中除大立光之外，其餘均為AI相關股。