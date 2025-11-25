記憶體缺貨南亞科、華邦電受惠...但電腦廠要完？專家：若真缺貨到2027不樂觀

＊原文時間11月19日。

2025年記憶體的價格，在「AI需求」與「大廠產能轉移」帶動下進入「超級週期」，市場缺貨漲價，甚至出現「暫停報價」與「一天一價」的現象。

光是下半年，DDR4價格就上漲了180%，供不應求態勢延續，南亞科（2408）、華邦電（2344）等大廠均表示缺貨潮可能到2027年，記憶體族群也因此成為投資人觀察的重點股票。

相較之下，虛擬貨幣價格近期卻節節敗退，在2025年10月6日，比特幣創下歷史高點126,186美元後，開始持續震盪走低，今日（11/18）更一度跌破9萬元，記憶體與加密貨幣的投資人，猶如上演天堂與地獄序曲。

這也讓我想起當時挖礦興起，板卡股的技嘉（2376）、微星（2377）、撼訊（6150）股價出現大漲，在 2017年一月到 2018年一月之間，許多顯卡價格都出現翻倍的情況，如果再細看技嘉，這幾年來真是相當的順風順水！

2009年中本聰創立比特幣，透過指透過執行工作量證明或其他類似的電腦演算法來獲取加密貨幣，也就是大家所稱的「挖礦」，當時只需要一般電腦的CPU即可完成。

隨著參與者增加，2010年有位程式設計師拉茲洛·漢耶茲（Laszlo Hanyecz）率先使用繪圖處理器（GPU，也就是顯示卡）來挖礦，大幅提升了運算效率。他只是用原本拿來玩遊戲的顯示卡，就在早期挖出了超過8萬枚比特幣。但在當時，比特幣幾乎一文不值。

2010年5月，拉茲洛在論壇上發帖表示願意用1萬枚比特幣換兩塊披薩，最終真有人用約25美元買了兩個披薩寄給他，換走了這1萬枚比特幣。

這成了史上最瘋狂的一筆交易：因為當時這1萬枚比特幣只值不到40美元，但現在卻價值300億美元，最搞笑的是因此，每年的5月22日被定為「比特幣披薩日」，紀念這個用數位貨幣購買實物的首例。

2012年11月，比特幣迎來第一次區塊獎勵減半（Halving），礦工每挖出一個區塊的獎勵從50枚降為25枚。此後比特幣供給增速減半，幣價開始受到矚目。

2013年起，算力成為關注焦點，比特幣挖礦難度節節攀升，礦工不得不追求更強大的運算設備。同年專為挖礦設計的ASIC晶片問世，這種特殊應用積體電路針對單一任務優化，效率遠勝一般硬體。

2013年初，第一代比特幣ASIC礦機投入市場，ASIC概念股的世芯-KY（3661）當年也為KnCMiner開發28奈米比特幣挖礦機。不過，早期ASIC價格高昂、技術新穎，許多礦工一時難以負擔；再加上ASIC供貨有限，因此市場上主流仍以GPU礦機為主，顯示卡持續扮演重要角色。

礦潮盛極而衰：2016減半與2017年板卡狂飆

2016年7月，比特幣區塊獎勵第二次減半至12.5枚。此時比特幣價格已從2012年的每枚約10美元，漲到接近700美元。減半後供給進一步趨緊，加密貨幣開始進入主流視野。減半後不到一年，2017年3月比特幣價格首次超越每盎司黃金：當時比特幣突破1,300美元，開始引起市場關注。

自此，比特幣展開瘋狂的牛市之旅，2017年全年價格一路飆升。

加密貨幣價格暴漲帶動全球掀起「挖礦熱潮」，利用GPU來「挖礦」的經濟效益驚人，顯示卡瞬間變成搶手的挖礦工具。當時市面上高階顯示卡全面缺貨、價格飛漲，板卡市場出現一卡難求！。

在2017年的加密熱潮中，不僅加密幣價格翻倍漲，相關概念股股價也隨之狂飆。

以生產繪圖卡（GPU）的撼訊（6150）股價從2017年初約20元一路飆升，在2018年4月初衝上420元歷史高點。

撼訊受惠於礦機需求爆發，顯卡與DRAM缺貨推高售價，在2018年第一季每股盈餘高達10.3元，基本面大好，帶動股價狂飆。技嘉（2376）、微星（2377）當時股價漲幅也都超過了100%，整體而言，2017年的板卡業者可謂風光無限。

然而熱潮過後往往伴隨急速冷卻。

2018年比特幣價格走跌，當年底一度跌至約3,250美元的低點，加密貨幣市值腰斬超過七成，礦機需求迅速縮減。

曾經漲勢驚人的撼訊股價也從420元高峰暴跌至僅剩約40元，短短半年重挫90%。技嘉、微星的股價紛紛跌回起漲點，挖礦概念股出現大起大落。

技嘉商機再次展開：疫情出現、挖礦再起、宅經濟到AI浪頭

1. 挖礦潮退去後，技嘉的下一個機會醞釀

儘管 2017 年的礦潮退燒、技嘉股價最低一度跌到 36.2 元，但公司在伺服器領域的布局並未受影響。

技嘉自 2000 年便開始投入伺服器產品線，到了 2017 年起，伺服器事業反而呈現雙位數成長，成為公司體質轉變的重要起點。

2018 年後，技嘉伺服器營收正式突破百億元大關，營收占比拉升至約 20%。

當時正值大數據、深度學習、企業私有雲與伺服器快速普及的階段，全球資料中心需求同步轉強，技嘉布局逐漸發酵。後續在 2020 年疫情爆發後，技嘉的營運核心也逐步形成「板卡 + 伺服器」雙主軸。

這項技嘉提前近十年的布局，被證明是極具前瞻性的選擇，也替後續承接 AI 浪潮奠定了深厚的基礎。

2. 疫情帶起宅經濟 挖礦需求再起 但2022年後GPU礦機時代正式結束

2020 年新冠疫情爆發，「宅經濟」成為全球主旋律，帶動 PC、筆電與電競市場需求爆發，技嘉主板、顯卡、電競筆電等產品線出貨量大增，營運動能強勢延續兩年。

同一期間，比特幣再度大漲，並在 2021 年衝上六萬美元以上的歷史高點，挖礦需求隨之再次推向高峰。

然而到了 2022 年，加密貨幣行情快速反轉，比特幣大幅下跌，引發市場大量板卡拋售潮，供需瞬間從短缺轉為淨供給過剩，板卡市場也開始回歸正常化。

之後，挖礦產業重心更因技術演進而產生決定性轉折。隨著 ASIC 礦機技術成熟、效率全面超越 GPU 礦機，再加上 以太坊在 2022 年正式更改共識機制，GPU 挖礦的功能與市場需求自此開始快速消失。

板卡廠過去依賴礦潮帶來的顯卡出貨量，從此不復存在。

然而就在傳統顯卡需求開始滑落的階段，技嘉真正的成長動能卻逐漸浮現。伺服器業務的重要性持續攀升，公司營運結構也在此轉換期中為日後迎接 AI 伺服器的大爆發奠定關鍵基礎。

3. AI 世代到來 伺服器轉型開花結果

2023年生成式AI火速崛起，全球資料中心掀起新一輪「AI伺服器大擴建」。

技嘉過去多年投入伺服器研發的布局在這一刻全面開花：自家重點發展的高階GPU伺服器產品線正好與AI運算的硬體需求完美契合，使其受惠程度遠勝多數同業。

自2023年以來，技嘉營收連續刷新紀錄，股價也在2024年一度衝上394.5元。

最具代表性的關鍵轉折，是伺服器營收占比在2024年正式突破50%，公司從板卡品牌全面轉型為「AI伺服器公司」，而法人預估：2025年伺服器占比約 55%，2026年伺服器占比將提升至 61%，這意味著技嘉營運主軸成功轉向至AI伺服器供應商。

記憶體大漲對電腦廠商帶來隱憂：雖提前準備 但市場仍擔心缺貨延續至2027年

記憶體價格今年以來持續飆升，業界形容為三十年來罕見的漲幅，成本壓力迅速傳導到PC、NB等廠商。

這波漲價也讓市場看到隱憂，加上今年技嘉營收增幅明顯落後緯創、廣達等代工廠，並成為老 AI 伺服器概念股中率先跌破年線的個股。

雖然廠商表示早有準備，華碩自上半年便拉長備料周期，目前零組件與成品庫存合計達四個月水位，認為短期缺貨對第四季影響有限。

技嘉也表示已透過供應鏈協調維持約一季庫存，但坦言記憶體漲價將侵蝕顯示卡毛利。宏碁則預期明年PC市場持平至小幅成長，但DRAM供應仍是最大變數。

但市場真正憂心的是：記憶體缺貨可能一路延續至2027年，成本壓力恐怕逐漸顯現，成為明年電腦大廠的最大的變數。

下半年的天堂與地獄：記憶體大漲、比特幣暴跌，技嘉跌破年線，成功轉型後再遇考驗！