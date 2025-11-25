台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台股25日續強，開高走高站上五日線，終場收在26,912點，上漲407點，漲幅1.53%，成交量4,756億元，挑戰兩萬七千大關，台積電（2330）終場上漲40元，收1,415元。

盤面上觀察權值股，鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等呈現上漲，智邦（2345）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等同樣表現亮眼，推動大盤指數上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有金像電（2368）、聯鈞（3450）、凱崴（5498）、精成科（6191）、創意（3443）、台光電、尖點（8021）、穩懋（3105）、高力（8996）、精測（6510）、康霈*（6919）、定穎投控（3715）等多檔攻上漲停，其餘旭準（6409）、聯亞（3081）、欣興（3037）、雷虎（8033）、中光電（5371）、瀚宇博（5469）、光聖（6442）、旺矽（6223）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、台燿（6274）。

Fed理事華勒（Christopher Waller）及紐約銀行總裁威廉斯（John Williams）的鴿派言論進一步支撐降息預期，根據CME FedWatch工具，市場預期12月降息的機率達79.1%。另外，川普已接受中國邀請，將於四月訪問北京。同時，川普正在權衡，是否該允許輝達出售AI晶片至中國。

統一投顧表示，貝森特表示美國2026年沒有衰退風險，加上市場對聯準會12 月降息預期升高，投資人風險偏好提升。台股加權指數連續三週回檔修正，短線技術指標已回落低檔區，有利台股反彈。另外本週為金融財報週，預期指數震盪盤堅。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股（包含散熱、電源及PCB）、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等。

台光電 台股
