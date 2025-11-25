費半大漲 台積電最高上漲50元 台股一度大漲613點 法人：需站回季線

美股四大指數24日全數收紅，且以費半指數大漲4.6%最高，激勵台股25日開高，盤中最高上漲613點至27,118點，收復季線與五日線，但隨後漲幅略有收斂。台積電盤中最高上漲50元至1,425元。

富邦投顧董事長陳奕光指出，大盤先前已經跌破10月14日大量換手區低點26,764點，昨日又爆出出貨量7,491億元，如果今天日無法站回季線之上，可能會變成實質有效跌破季線，得回測26,000點。短線需留意台積電能否守住季線關卡。

不過，陳奕光認為，目前台股只是漲多的回檔，也算跟著美股補跌，加上外資近期操作偏空，光是11月就賣超3,876.4億元。預期11月月線收黑的機率較高，但12月有機會出現有千點以上反彈，因台積電10月營收創新高，伺服器相關供應鏈11月營收也不差，預估上市櫃公司今年獲利可達4.4兆元，明年預期有2.8兆元現金股利，有買盤支撐。