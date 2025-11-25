富達國際：留意金融股的長期潛力

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，輝達最新財報優於預期，反映人工智慧（AI）類股基本面依然強勁，且產業趨勢仍具延續性。不過，投資人需留意AI類股評價偏高所帶來的短期價格回檔風險，可以注意金融股的多重利多。

富達國際表示，金融股提供穩健股利的同時，還展現長期成長潛力。三年來，全球金融類股稅後淨利以約 12% 的年複合成長率（CAGR）增長。全球走向較高的利率環境，使企業能以低成本自有資金投資並賺取利差。

此外，富達國際指出，全球總體經濟維持韌性，股市表現穩健，為金融業務提供良好支撐；加上美國近日放寬監管規範，有助於企業降低監理成本並提升股東權益報酬率，整體環境對產業發展呈現正面訊號。

富達國際分析，除了景氣循環帶來的利多，部分金融股也受惠於科技創新，透過 AI 工具提升效率、降低營運成本。此外，部分金融科技公司為科技導向且資本需求低，營收成長已可媲美大型科技企業。

富達全球股票研究團隊建議，對追求穩定收益成長的投資人而言，除了傳統的房地產、消費類股或公用事業外，現階段也可重新評估具成長前景，同時兼具穩定股利派發及防禦特性的金融類股。

金融股 AI
