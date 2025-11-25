台積電供應鏈論壇登場 化工族群表態 中華化攻漲停、寫28個月新高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台股25日續彈，台積電（2330）供應鏈論壇今日登場，台積電供應鏈順勢強攻，其中化工股中的特用化學族群中華化（1727）、雙鍵（4764）齊亮燈。中華化衝上44.25元，寫28個月來新高。

中華化、雙鍵兩支特化股齊亮燈，中華化成交量更逾15,000張；國精化（4722）、三晃（1721）一度漲逾半根，永光（1711）、台特化（4772）盤中也漲4%左右。

中華化為半導體高階製程硫酸供應商，該公司日前表示，第五條電子級硫酸產線設置已完成，並啟動測試及認證作業，第4季可望投入量產，目標快速取得半導體龍頭公司第二大電子級硫酸供應商資格，市場期待明年貢獻更多營收

雙鍵電子材料轉型成效在下半年顯著浮現，9月法說會上證實，電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板（CCL）的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證；且該公司第3季財報開始獲利，顯示轉型成果可圈可點，明年表現受市場期待。

專精生產特用氣體的國精化，近期傳出有銅箔基板（CCL）大廠追單，旗下兩大電子級化學產品線訂單湧入，其中，高速運算5G材料（HC材）擴產計畫提前，明年第1季放量、第2季再增兩條產線，PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）也將於明年首季投產。法人指出，明年營收看俏，有望更勝今年。

三晃也積極投入電子化學品開發，日前在法說會上表示，旗下應用於印刷電路板（PCB）、高階銅箔基板（CCL）的化學材料，預計明年可邁入放量階段。常用於銅箔基板的雙馬來醯亞胺（BMI）產品，品質已獲驗證合格，明年可量產。改質聚苯醚（PPE）可作為低介電樹脂，應用於高階電路基板，相關產品目前正處認證階段，預計明年第1季可投產。

外資喊鴻海上看400...喊完出貨？專家「共同看好3點」：毛利率拉起來有望

最近鴻海超級熱，土洋券商像是同時打通任督二脈，目標價一口氣往天上射。最猛的就是凱基跟高盛，前者直接喊到 340 元，後者更不手軟，直接開出 400 元天價。到底是怎麼算的？今天來跟大家當場拆解，看是「真的有料」，還是「喊得比做得快」。

散戶都FOMO台積電的時候進場很危險？專家搖頭「影響小」：技術面回檔

大盤終於出現了有感的亂流,如果你是做個股的,應該已經有感了一陣子,只是權值股還撐著大盤,所以多頭還算健在。 即使如此,修正回月線就已經有不少人賠錢了。這種看起來通常是幾種情況,一個是槓桿開很大的,賺得快但也賠得快,怎麼上去怎麼下來。或是一路追強勢股,結果強勢股反轉暴跌,一下子就從賺錢變賠錢。還有一種人是一路都買非AI,然後這波AI股大漲跟他完全沒關係,他手中股票還在持續破底,甚至跌破今年四月低點的都有。

美債殖利率小幅回升！辣媽：市場對降息預期仍樂觀、12月80%機率降1碼

週一美國公債殖利率小幅回落(債券價格上漲),市場準備迎接因43天政府關門 而延遲的一整批經濟數據,這些都將是影響年底聯準會(Fed)決策的重要關鍵。

費半大漲 台積電最高上漲50元 台股一度大漲613點 法人：需站回季線

美股四大指數24日全數收紅,且以費半指數大漲4.6%最高,激勵台股25日開高,盤中最高上漲613點至27,118點,收復...

美股收高領漲、台股早盤勁揚逾600點 台積電漲50元開1,425元

台股25日開盤指數上漲491.66點,開盤指數為26,995.9點。台積電(2330)開盤價1,425元,上漲50元。

MSCI權重調整效應 台股甩尾 爆7,491億巨量

美國聯準會12月降息預期回升,台股昨(24)日開高,盤中一度大漲329點,惟遇MSCI季度權重調整影響,外資賣超299....

