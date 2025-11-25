台積電供應鏈論壇登場 化工族群表態 中華化攻漲停、寫28個月新高

台股25日續彈，台積電（2330）供應鏈論壇今日登場，台積電供應鏈順勢強攻，其中化工股中的特用化學族群中華化（1727）、雙鍵（4764）齊亮燈。中華化衝上44.25元，寫28個月來新高。

中華化、雙鍵兩支特化股齊亮燈，中華化成交量更逾15,000張；國精化（4722）、三晃（1721）一度漲逾半根，永光（1711）、台特化（4772）盤中也漲4%左右。

中華化為半導體高階製程硫酸供應商，該公司日前表示，第五條電子級硫酸產線設置已完成，並啟動測試及認證作業，第4季可望投入量產，目標快速取得半導體龍頭公司第二大電子級硫酸供應商資格，市場期待明年貢獻更多營收。

雙鍵電子材料轉型成效在下半年顯著浮現，9月法說會上證實，電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板（CCL）的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證；且該公司第3季財報開始獲利，顯示轉型成果可圈可點，明年表現受市場期待。

專精生產特用氣體的國精化，近期傳出有銅箔基板（CCL）大廠追單，旗下兩大電子級化學產品線訂單湧入，其中，高速運算5G材料（HC材）擴產計畫提前，明年第1季放量、第2季再增兩條產線，PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）也將於明年首季投產。法人指出，明年營收看俏，有望更勝今年。

三晃也積極投入電子化學品開發，日前在法說會上表示，旗下應用於印刷電路板（PCB）、高階銅箔基板（CCL）的化學材料，預計明年可邁入放量階段。常用於銅箔基板的雙馬來醯亞胺（BMI）產品，品質已獲驗證合格，明年可量產。改質聚苯醚（PPE）可作為低介電樹脂，應用於高階電路基板，相關產品目前正處認證階段，預計明年第1季可投產。