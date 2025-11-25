台股盤中漲逾400點 27000點得而復失

大盤終於出現了有感的亂流，如果你是做個股的，應該已經有感了一陣子，只是權值股還撐著大盤，所以多頭還算健在。 即使如此，修正回月線就已經有不少人賠錢了。這種看起來通常是幾種情況，一個是槓桿開很大的，賺得快但也賠得快，怎麼上去怎麼下來。或是一路追強勢股，結果強勢股反轉暴跌，一下子就從賺錢變賠錢。還有一種人是一路都買非AI，然後這波AI股大漲跟他完全沒關係，他手中股票還在持續破底，甚至跌破今年四月低點的都有。

2025-11-25 09:36