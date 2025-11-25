外資喊鴻海上看400...喊完出貨？專家「共同看好3點」：毛利率拉起來有望

【文．玩股神探】

最近鴻海超級熱，土洋券商像是同時打通任督二脈，目標價一口氣往天上射。

最猛的就是凱基跟高盛，前者直接喊到340元，後者更不手軟，直接開出400元天價。到底是怎麼算的？今天來跟大家當場拆解，看是「真的有料」，還是「喊得比做得快」。

先說凱基。

凱基是這樣估的：他們抓2026年EPS落在18～19元，再套上18倍本益比，目標價就跳出來，大概340元上下。

但這一切都建立在一個大前提——鴻海的伺服器、電動車零組件全都轉型成功，毛利率噴上去、財報亮到會發光，不然這個估值根本站不住。

再看高盛。

高盛更大膽，他們乾脆假設鴻海的伺服器、折疊手機、電動車都有大突破，營收像坐電梯往上衝，EPS會長到22～23元。再套上18～19倍本益比，欸！400元就算出來了。

講白一點，就是只要鴻海三大新事業一次到位，高盛覺得股價至少要四字頭開頭。

講到這裡，你會發現兩家機構看好的邏輯差不多：都押伺服器、都押電動車、都押轉型成功，只是高盛押得更激進、更看好EPS。

到底會不會實現？就看鴻海接下來能不能真的把毛利率拉起來，讓市場相信「不是喊口號，是有業績」。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海目標價狂拉！凱基喊340、高盛喊400，瞎掰或認真？