散戶都FOMO台積電的時候進場很危險？專家搖頭「影響小」：技術面回檔

【文．玩股特派員】

大盤終於出現了有感的亂流，如果你是做個股的，應該已經有感了一陣子，只是權值股還撐著大盤，所以多頭還算健在。

即使如此，修正回月線就已經有不少人賠錢了。這種看起來通常是幾種情況，一個是槓桿開很大的，賺得快但也賠得快，怎麼上去怎麼下來。

或是一路追強勢股，結果強勢股反轉暴跌，一下子就從賺錢變賠錢。還有一種人是一路都買非AI，然後這波AI股大漲跟他完全沒關係，他手中股票還在持續破底，甚至跌破今年四月低點的都有。

玩股網看市場寬度就很明顯，現在長天期市場寬度是33%，代表只有33%的股票是站在年線之上，而站在月線上的股票是25%，站在季線上的股票是32%，大多數股票是短線中線長線都很弱勢，依然是分化嚴重。

強弱分化嚴重原本是AI股強，非ai弱。等ai股也開始修正，強勢股就更少了，要賺錢就越來越難，很容易賠錢，甚至賠大錢。

而台積電這波回檔從歷史高點1525回檔超過100元，直接打回10月初的原型。不只打擊多頭信心，指數仔也會很有感。

不過之前看到有人問，只要股市一熱，就會看到新手開始買台積電，會不會擦鞋童現身的過熱徵兆？先定義，這邊散戶的定義是持有5張以下的台積電。

雖然大多數股票都可以用擦鞋童理論來判斷是否過熱，但台積電是個例外，因為台積電太大了。

從台積電股權分散表來看，就算是今年四五月，大約800低檔時，股東人數有接近190萬人。

隨著股價上漲持續減少，到1100多塊的時候，股東人數為150萬，整整少了三十萬人。台積電繼續漲到1400多塊之後，股東人數才慢慢增加。

而30萬散戶這樣來來去去，散戶持股占比大約在3.1%～3.5%跳動，也就台積電0.5%籌碼而已，影響真的很小。

所以雖然散戶看到台積電1100高點就解套落袋為安，影響還是很有限。

所以擦鞋童聲勢再大，「很多人」說他買了或賣了台積電，都不代表台積電過熱，因為散戶對台積電影響太小了。

話說回來，最近連台積電回檔100多，指數也往下打，再加上多數股票偏弱，就變成整個盤面幾乎全滅的情況。

如果你覺得做起來非常憋，怎麼做怎麼錯，很難賺錢，這不是什麼特例，也不只是你有這種感覺，是真的不好做。

我自己將操作分為長線部位、波段策略與不同的商品分散補血，所以當大盤同期拉回4.1%，台積電拉回6.5%的時候，我整體部位拉回的程度大概在2.2%左右，跌幅的確有比較少。

所以多策略同時跑是真的比較好，一種策略遇到不適合盤勢的時候，還有其他策略可以頂上來，不會說遇到逆風盤就直接雙手一攤只能硬吃修正，獲利曲線可以更平穩向上，相較於大起大落，我更喜歡這種獲利有如滔滔江水，連綿不絕的感覺。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：路人擦鞋童都在喊買台積電的時候，台積電會過熱嗎？